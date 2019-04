Adobe brengt bèta uit van schildersoftware Project Gimini

Adobe heeft een bètaversie uitgebracht van Project Gimini. Het softwareprogramma richt zich op illustreren, schilderen en tekenen en is voorzien van penselen die op natuurlijke wijze verven op een doek simuleren.

Project Gemini voorziet kunstenaars van zogeheten raster- en vectorborstels, die ze kunnen combineren met iPad-apps zoals Adobe Illustrator Draw en Photoshop Sketch. Volgens The Verge zijn de vectorborstels in grootte aan te passen en kunnen gebruikers vanuit hun eigen bibliotheek Photoshop-penselen van bijvoorbeeld Kyle T. Webster importeren.

Realistisch beeld

De penselen, aquarel- en olieverfborstels reageren op de verf die op het ‘doek’ is aangebracht. Hierdoor verspreiden aquarellen zich op natuurlijke wijze en ook kleuren vloeien naadloos in elkaar over. Ook voor olieverf geldt een gelijkenis met schilderen op de ouderwetse manier. De penseelstreken worden met een levendige textuur weergegeven. Gebruikers kunnen ook zelf bepalen hoeveel verf er op het canvas moet worden aangebracht.

De gebruikersinterface van Project Gemini is vrijwel identiek aan die van Photoshop voor de iPad. Zo zit ook bij Gemini het tool-pallet aan de linkerskant en de layer-eigenschappen aan de rechterkant. Dit maakt het voor gebruikers van beide apps mogelijk te werken met de tools zoals ze gewoon zijn.

Creative Cloud

Daarnaast worden bestanden automatisch opgeslagen in Creative Cloud en zou Adobe bezig zijn om applicaties zoals Dropbox en Google Drive te integreren. Verder zou er ook sprake zijn van sneltoetsen, een UI touch modifier en is er een context-aware knop toegevoegd, die ervoor zorgt dat je teruggaat naar de laatst gebruikte tool. Bovendien zorgt een selectietool voor het eenvoudig toevoegen of verwijderen van een selectie. Het is voor nu niet duidelijk of de mogelijkheid bestaat om tekst toe te voegen aan een schildering.

Volgens Adobe wordt Project Gemini eerst vrijgegeven voor de iPad van Apple, gevolgd door Windows 10 en Android-apparaten. Zowel Project Gemini als Photoshop voor de iPad zijn gepland voor release ergens in 2019.

Creative Cloud-abonnees zouden de apps kunnen gebruiken als onderdeel van hun lidmaatschap.