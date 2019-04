Hangouts Chat komt naar Gmail

Google heeft tijdens Google Cloud Next bekendgemaakt dat G Suite inmiddels gebruikt wordt door meer dan 5 miljoen bedrijven wereldwijd. Daarmee is het een prima alternatief voor Office 365, al zal laatst genoemde qua aantallen nog vele malen groter zijn. Verder maakte het bedrijf bekend dat het de G Suite verder blijft doorontwikkelen. Zo wordt Hangouts Chat nu geïntegreerd in Gmail.

Vorige jaar introduceerde Google nog Hangouts Chat voor zakelijke G Suite-klanten. Een manier om met collega’s eenvoudig te communiceren naast e-mail. Google concurreert hiermee direct met Slack en Microsoft Teams. Nu heeft het bedrijf besloten om Hanougts Chat wat prominenter aanwezig te maken en het aantal e-mails binnen bedrijven terug te dringen, het doet dit door Hangouts Chat te integreren in Gmail. Linksonder in het scherm wordt een blokje toegevoegd, waar je snel met collega’s kan communiceren via chat. Dit scheelt weer het sturen van een aantal e-mails.

Verder heeft Google besloten om Google Assistent aan je kalender te knopen, waardoor je aan de Google Assistent kan vragen naar een overzicht van je dag en al je afspraken worden opgedreund. Ook kan je met Google Voice nu een telefoonnummer koppelen aan alle werknemers van het bedrijf, zodat ze direct te bellen zijn. Uiteraard zijn hier wel extra kosten aan verbonden. Of en wanneer dit ook in de Benelux beschikbaar komt is onduidelijk, vooralsnog is Google Voice echt op de Amerikaanse markt gericht.

Google heeft met G Suite de afgelopen jaren grote stappen gezet en veel grote organisaties weten te overtuigen voor Google te kiezen. Inmiddels werken bedrijven als Netflix, Spotify en Lyft met G Suite. Ook bedrijven met een groot aantal werknemers die veel mobiel onderweg zijn maken gebruik van G Suite. Als voorbeeld noemde Google hiervoor luchtvaartmaatschappij Air Asia.