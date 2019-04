Android-smartphones nu ook te gebruiken als Google Security Key

Google heeft tijdens Google Cloud Next bekendgemaakt dat de Google Security Key niet langer enkel via een USB-stick werkt zoals de Titan Security Key. Android-smartphones met Android 7 en hoger kunnen nu ook ingezet worden als Google Security Key. Daarmee wordt het gebruik van beveiligde two factor authentication veel eenvoudiger.

Alle smartphones met Android 7 en hoger kunnen ingezet worden als Google Security Key. De sleutels die worden aangemaakt door de Google Security Key worden gekoppeld aan je account en je Android-smartphone. Dat betekent dat je bij het wisselen van smartphone dus niet zomaar je sleutels kan meenemen. Je bent dan nog steeds afhankelijk van een secundaire sleutel die je fysiek ergens moet bewaren. Vanuit het oogpunt van beveiliging is ervoor gekozen om het niet mogelijk te maken om die sleutels te migreren van je oude naar je nieuwe smartphone. Ook bij verlies of diefstal van je smartphone zal je die secundaire code nodig hebben om je weer toegang te krijgen tot je sleutels.

Het klinkt wellicht wat omslachtig maar voor mensen die nu al werken met de Titan Security Key zal de uitbreiding naar Android-smartphones als muziek in de oren klinken. Het zorgt er simpelweg voor dat veel meer gebruikers er gebruik van kunnen maken. Je kan al je online accounts hiermee beveiligen.