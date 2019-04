Google brengt Microsoft Active Directory naar cloud als managed service

Tijdens Google Cloud Next laat Google zien dat het de enterprise organisaties steeds serieuzer nememt. Google had zelf al een eigen identity platform voor bedrijven voor single sign-on, maar feit is dat Microsoft Active Directory nog steeds de dienst uit maakt bij de meeste bedrijven. Daarvan loskomen is best lastig en steeds meer cloudapplicaties bieden ondersteuning voor Active Directory. Daarom heeft Google besloten om dan maar Active Directory aan te bieden als een managed service vanuit de Google Cloud.

Veel bedrijven maken gebruik van Microsoft Active Directory. Sommige bedrijven doen dat nog on-premise, andere bedrijven hebben het al gemigreerd naar Azure Active Directory zodat het eenvoudiger is om SaaS-applicaties te koppelen en single sign-on mogelijk te maken. Microsoft Active Directory blijft bij veel bedrijven de standaard identity-oplossing omdat migreren teveel werk is. Voor Google voldoende reden om Active Directory aan te bieden als managed service. Bedrijven hebben nu naast Azure Active Directory nu dus ook de optie om hun Active Directory identity platform naar Google Cloud te brengen. Dit kan door het volledig te migreren. Er is ook een hybride-oplossing mogelijk waarbij de Active Directroy wordt uitgebreid naar het cloudplatform en de master-server nog gewoon on-premise draait. Microsoft biedt deze optie ook aan vanuit Azure.

Doordat Active Directory zowel on-premise als in Azure goed werkt, heeft dit ertoe geleid dat steeds meer SaaS-applicaties ondersteuning bieden voor Active Directory en single sign-on. Duizenden SaaS-apps zijn eenvoudig te koppelen aan Active Directory. Om bedrijven tegemoet te komen zet Google nu dus ook in op een managed service voor Active Directory. Eerder maakte we al bekend dat Google nu ook Microsoft SQL Server 2017 ondersteunt vanuit Google Cloud SQL. Het laat zien dat Google Cloud zich steeds meer op enterprise-organisaties richt.