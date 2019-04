Slack start diepgaande integratie met Office 365

Slack krijgt een nieuwe Outlook kalender- en mailapp, een geüpdatet OneDrive-app en voortaan kunnen gebruikers rechtstreeks Office-bestanden bekijken binnen Slack. De nieuwe samenwerking zorgt ervoor dat Slack een vuist kan maken tegen Microsoft Teams op vlak van Office-integratie.

Bedrijven gebruiken vandaag diverse chatapplicaties om het mailverkeer te beperken. Slack heeft de chatcultuur efficiënt en populair gemaakt op de werkvloer, waardoor Microsoft en Google een deel van de koek wilden. Microsoft Teams en Google Hangouts Chat werd het resultaat met diepe integratie in respectievelijk Office 365 en G Suite.

Slack telt echter meer dan 10 miljoen actieve gebruikers en moet vandaag opboksen tegen Google en Microsoft die hun chatclients gratis verwerken in hun totaalpakketten. Vandaag countert Slack alvast Microsoft Teams met een betere Office 365-integratie met nieuwe apps rond Outlook (kalender en mail) en OneDrive en biedt het native ondersteuning voor Officebestanden.

Nieuwe apps

Dankzij de nieuwe Outlook-app krijgen Slack-gebruikers voortaan een bericht wanneer een invite binnen rolt. Met één klik kunnen ze een antwoord verzenden vanuit Slack. Reminders om Skype-, Webex- en Zoom-vergaderingen bij te wonen verschijnen automatisch in de feed en afhankelijk van je kalender of out-of-office-bericht wordt je Slack-status automatisch aangepast. Outlook mails kunnen nu ook rechtstreeks in kanalen worden toegevoegd.

Met de verbeterde OneDrive-app kan je voortaan bestanden importeren. De functie is vergelijkbaar met de huidige Google Drive- en Dropbox-apps. Je kan doorheen bestanden bladeren en direct toevoegen in een kanaal of direct chatbericht.

Office-documenten (Excel, Word en PowerPoint) worden nu in Slack weergegeven zonder dat je ze moet openen. In realtime bewerken met meerdere gebruikers zoals in Teams is vandaag nog niet mogelijk. Slack hoopt dat bestandpreviews binnenkort ook mogelijk zijn voor OneDrive-bestanden.

Publieke API’s

Slack heeft deze diepere integratie nodig met Office 365 om een vuist te maken tegen Microsoft Teams. Het lijkt verrassend dat Microsoft een concurrent als Slack wil helpen, maar in dit geval heeft Slack alles gebouwd met publieke API’s zonder extra hulp. De nieuwe apps en Office-previews zijn vanaf vandaag beschikbaar.

Slack maakte eind januari bekend dat het 85.000 betalende klanten heeft, goed voor een stijging van meer dan 50 procent in het afgelopen jaar. “Dit zijn organisaties met tientallen mensen naast diegenen met tienduizenden en ze omvatten bijna elk soort werk”, klinkt het in een blogpost. In hoeveel gebruikers zich dat vertaald, is niet helemaal duidelijk. Tijdens een eerdere mijlpaal vorig jaar sprak Slack van 3 miljoen gebruikers op de betaalde versie van het platform.

Microsoft trapt ondertussen het gaspedaal in met een gratis versie van Teams die sinds midden vorig jaar beschikbaar is om marktaandeel te winnen.

