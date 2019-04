Citrix en VMware brengen SD-WAN-oplossingen naar Google Cloud

Zowel Citrix als VMware heeft aangekondigd zijn SD-WAN-oplossing naar het Google Cloud Platform (GCP) te brengen. Daarnaast komt Citrix ADC naar het platform.

Met de uitbreiding naar het Google Cloud Platform wordt het volgens Citrix mogelijk om prestaties en levering van applicaties via moderne native cloud-netwerken te bieden. De virtuele versie van Citrix SD-WAN en de virtuele Citrix ADC-producten suite worden volgende maand beschikbaar in de Marketplace van GCP.

Met Citrix SD-WAN wordt het voor bedrijven mogelijk om eenvoudig en betrouwbaar kantoorlocaties (branches) te verbinden met GCP. Daarnaast moet het mogelijk worden om een optimale applicatie-ervaring naar Citrix Virtual Apps and Desktop op GCP te brengen, via een integratie met HDX die het ICA-protocol gebruikt. Bedrijven kunnen verder “buitengewone prestaties naar applicaties die op GCP draaien” brengen, en snel verbindingen met hoge beschikbaarheid opzetten naar de Virtual Private Cloud van Google Cloud.

Met ADC kunnen bedrijven gebruikmaken van een allesomvattende, software-gecentreerde functieset om betere applicatie-ervaringen te bieden. Daarnaast kunnen organisaties operationele consistentie stimuleren voor deployments on-premises en in de cloud. Toegangsmanagement wordt bovendien eenvoudiger via single sign on en het managen van publieke clouds en on premise-omgevingen gaat via een enkel venster.

VMware

VMware brengt op zijn beurt SD-WAN by VeloCloud naar het Google Cloud Platform. Gebruikers kunnen netwerkverbindingen van hun locatie naar de cloud vereenvoudigen, automatiseren en optimaliseren, en daarnaast een consistente operationele ervaring bieden.

SD-WAN van VMware verbindt de on-premise-infrastructuur en GCP, zodat er een hybride cloud deployment ontstaat in een geautomatiseerde en veiligere manier. Daarbij gebruikt het een wereldwijd netwerk van door VMware gehoste multi-tenant cloud gateways. Het is dus niet nodig om extra netwerkcomponenten te onderhouden binnen GCP virtual private cloud.

Daarnaast wordt de uitdaging om firewall-regels te updaten voor nieuwe toegangspunten als nieuwe Google Cloud Services toegevoegd worden verminderd, aangezien de hosted gateways de toegangspunten voor Google Cloud Services verzamelen. En de segmentatie van remote branches naar Google Cloud wordt uitgebreid, en werkt naadloos samen met de CP VPC Service Controls, waarmee overlappende IP-ondersteuning mogelijk is en toegangscontroleconfiguraties voor applicaties eenvoudiger worden.