SAP verbetert SAP HANA met Intel-modules en machine learning-functies

SAP heeft diverse verbeteringen doorgevoerd in zijn SAP HANA database, zowel in de cloud als on-premise. Met de verbeteringen moeten bedrijven intelligenter, wendbaarder en efficiënter worden. Het gaat onder meer om nieuwe machine learning-mogelijkheden en verbeterde cloud-ondersteuning.

SAP HANA is een in-memorydatabase die de flexibiliteit van de cloud naar alle omgevingen moet brengen, ook als dit een hybride 0f een on premise-omgeving is. Gebruikers kunnen de toegang tot en het inzicht in gegevens verbeteren, doordat de oplossing databronnen in één database combineert.

Intel

Met de verbeteringen komen hier wat nieuwe functies bij. Zo krijgen gebruikers nu directe toegang tot kritieke data en verbeterde prestaties. Naar eigen zeggen presteert de database namelijk nog beter dankzij de toevoeging van meer werkgeheugen.

Daarnaast gebruikt de oplossing nu Intel Optane DC Persistent Memory-modules, waarmee laadtijden met 400 procent verkort worden. Door die modules kunnen er ook meer virtuele machines op een enkel systeem draaien, waardoor er minder in hardware geïnvesteerd hoeft te worden.

SAP HANA heeft verder nieuwe native storage-extensie en -ondersteuning voor de nieuwe Intel Optane DC Persistent Memory-modules, waardoor gebruikers data kunnen toewijzen aan specifieke soorten opslagmedia. Daardoor wordt de Total Cost of Ownership lager.

Flexibel en intelligent

Volgens de ERP-gigant kan SAP HANA nu ook kosteneffectief worden geschaald en gebruikers de flexibiliteit bieden om data en applicaties te hosten in multicloud-, hybride en on premise-omgevingen.

Verder verwerkt de ingebouwde intelligentie analytische en transactionele workloads in real time voor alle soorten data. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe machine learning API’s beschikbaar voor Python en R, waarmee datawetenschappers vanuit hun vertrouwde omgeving toegang krijgen tot data die in HANA opgeslagen zijn. Ook krijgen ze toegang tot de in-database machine learning-functionaliteiten.

Database-beheerders krijgen bovendien intelligentie aanbevelingen aangeboden voor meer SQL-optimalisatie en data-tiering.

Express edition

SAP heeft tot slot aangekondigd de express edition van SAP HANA gratis beschikbaar te stellen voor ontwikkelaars. Daarmee krijgen ontwikkelaars gratis toegang tot 32 GB aan in-memoryopslagruimte op hun laptop, PC of in de cloud. De in-memorycapaciteit is via AWS Marketplace uit te breiden tot 64 GB, 128 GB of 256 GB.