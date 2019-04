‘Nederlandse chipgigant ASML slachtoffer van Chinese spionage’

Chinese spionnen zijn aan de haal gegaan met verschillende grote en gevoelige bestanden van ASML. Dat Nederlandse bedrijf is de voornaamste fabrikant van complexe lithografiemachines waarmee zowat iedere chipbakker zijn microchips maakt.

Enkele jaren geleden gingen Chinese spionnen aan de haal met waardevolle informatie van het Nederlandse ASML. Dat rapporteert Reuters op het gezag van het Financieele Dagblad. Verschillende werknemers, allemaal met Chinese namen zouden in 2015 data gestolen hebben via usb-sticks vanuit een filiaal van ASML in Silicon Valley. Die data waren bestemd voor het Chinese XTAL, dat zich eveneens bezighoudt met de productie van elektronische circuits.

Rechtszaak

In de VS liep al een rechtszaak met de spionage als oorzaak. XTAL werd veroordeeld tot een boete van 233 miljoen dollar ter compensatie van de miljoenen schade die ASML door de diefstal zou verloren hebben. Enkele maanden na het vonnis vroeg XTAL het faillissement aan. ASML is karig met details, maar laat wel weten dat de blauwdrukken van zijn lithografiemachines intact zijn.

Het bedrijf met hoofdzetel in Eindhoven bouwt in essentie de tools die fabrikanten zoals TSMC, Intel en Samsung gebruiken op chips te bakken in hun fabrieken. Essentieel aan het productieproces is de lithografie, waarmee de chip laag per laag, nanometer per nanometer, wordt opgebouwd. Als je leest over Deep UV, Extreme UV en hoe de steeds kleinere golflengtes van licht de chips van morgen zullen aandrijven, dan gaat dat in de praktijk over implementaties van kamergrote ASML-machines in een functionele productielijn. In België werkt imec met ASML en partners uit de technologiewereld samen om EUV-lithografie klaar te stomen voor massaproductie.

ASML is veruit de belangrijkste fabrikant van lithografiemachines, zeker in het state-of-the-art-segment. Het is dan ook een logisch doelwit van bedrijfsspionage. Of de Chinese overheid zelf iets met het lek te maken heeft, is onduidelijk. Volgens Reuters vond ASML geen bewijs van rechtstreekse invloed van de overheid, al heeft Dongfang Jingyuan, het moederbedrijf van XTAL, wel nauwe banden met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

Zaken met China

Intussen doet ASML wel gouden zaken in het Verre Oosten. In 2018 verdubbelde het omzetcijfer van het bedrijf in China naar 1,8 miljard euro. Die stijging is een resultaat van de groeiende semiconductormarkt en bijhorende fabricage in China.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt Nederlandse technologiebedrijven al enkele jaren voor bedrijfsspionage. China zou dergelijke bedrijven in Nederland maar ook België en andere landen bewust als doel uitkiezen.

