Visa en Coinbase lanceren bankkaart voor cryptomunten

Binnenkort kan je cryptogeld eenvoudig uitgeven bij winkels die cryptocurrency niet noodzakelijk aanvaarden met de hulp van een speciale nieuwe bankkaart.

Coinbase, de belangrijkste beurs van populaire cryptomunten zoals Bitcoin, Bitcoin Cash en Ethereum, gaat in zee met Visa voor de creatie van een nieuwe bankkaart. De Coinbase-kaart slaat de brug tussen cryptogeld in een Coinbase-account en een handelaar. Bij gebruik krijgt de handelaar in kwestie meteen gewoon geld uitbetaald, maar dat geld wordt geconverteerd vanuit een cryptowallet naar keuze.

De kaart komt met een applicatie die je laat kiezen met welk cryptogeld je precies wil betalen. Je ziet er bovendien meteen je transactiegeschiedenis. Met het aanbod hoopt Coinbase cryptocurrency als geld een boost te geven. De kaart is de eerste in zijn soort. Er bestonden al systemen met een gelijkaardige functionaliteit, maar op die kaarten moest je eerst geld inladen. Deze kaart zou daarom veel naadlozer werken. De Coinbase-kaart wordt in eerste instantie uitgerold in het VK, en komt later naar andere Europese landen. Over een uitrol buiten Europa wordt nog niet gesproken.

Hype

De vraag is maar in welke mate gemak de belangrijkste remmende factor is op cryptocurrency als betaalmiddel. Digitale munten hebben een traditioneel wispelturige koers. Koop je een brood met Bitcoin, en stijgt de koers plots flink, dan heb je tegen het einde van de werkdag misschien in essentie het dubbele voor dat brood betaald. Tijdens de hype werd cryptogeld dan ook vooral gekocht als schaars goed met speculatieve waarde, naar analogie met goud.

Intussen is de hype bovendien ietwat gaan liggen. Een recente mysterieuze aankoop van Bitcoin deed het enthousiasme opnieuw even opflakkeren, maar de koersstijging lijkt niet gebaseerd op de werkelijkheid. Bovendien hebben munten als Bitcoin enkele inherente beperkingen die adoptie op grote schaal tegen gaan. De grootste is misschien wel de transactiesnelheid, die gelinkt is aan een enorme rekencapaciteit (miners), veel stroom verbruikt, en nooit de vlotheid van bijvoorbeeld een echte visakaart kan bereiken.

