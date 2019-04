Kaspersky: ‘Ban op beveiligingssoftware VS maakt cybercriminelen blij’

Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab denkt dat er weinig kans is dat de Amerikaanse overheid de ban op het gebruik van zijn antivirussoftware door federale instellingen opheft. CEO Eugene Kaspersky stelt echter dat de situatie cybercriminelen alleen maar “blij maakt”.

“Tenzij de politieke situatie verandert, verwachten we geen veranderingen. In de komende paar jaar blijft het ongeveer hetzelfde”, zei het hoofd van CEO office Anton Shingarev tijdens de jaarlijkse conferentie Security Analyst Summit, meldt ZDNet. De ban is volgens hem niet gebaseerd op feiten, maar op geografie en politiek. Het bedrijf zou weinig kunnen doen om de situatie te veranderen. “Het is erg moeilijk om politiek te beïnvloeden. Dat willen we niet en we hebben de middelen niet.”

De Trump-regering haalde Kaspersky-producten in 2017 van een lijst van de U.S. General Services Administration. Op die lijst staan bedrijven waar Amerikaanse overheidsinstanties software en bepaalde soorten hardware mogen inkopen. Het Russische beveiligingsbedrijf werd van twee van de lijsten afgehaald.

Reden voor de ban zijn vermoedens van de Amerikaanse overheid dat Kaspersky nauwe banden heeft met de Russische geheime diensten. Het land is bang dat het bedrijf mogelijk cyberaanvallen tegen de Amerikanen kan faciliteren.

Impact

Eugene Kaspersky stelde tijdens de conferentie dat de situatie “cybercriminelen blij maakt”, in een periode waarin er meerdere uitdagingen zijn voor internationale samenwerkingen tussen politie en inlichtingendiensten om hackersgroepen aan te pakken.

De ban is volgens de CEO echter niet kritiek geweest voor het bedrijf. De verkopen in Noord-Amerika zijn in 2018 echter wel minder geworden, en dat is een van de belangrijkste markten. “Het is niet min 100 procent, het is min 25 procent”, aldus de CEO. “We hebben nog steeds veel individuen en bedrijven die erg loyale klanten zijn.”

Transparency Center

Kaspersky opende eind vorig jaar een Transparency Center in het Zwitserse Zurich en nodigde bedrijven en andere instellingen om de broncode van zijn producten te bekijken. Het centrum zorgt ervoor dat data van Europese gebruikers binnenkomt in datacentra in Zwitserland, waar de servers de gegevens verwerken. Zo hoopt het bedrijf zorgen weg te nemen.

Over een paar weken opent er nog zo’n centrum in het Spaanse Madrid. Aan het einde van het jaar moet er een derde centrum geopend worden in Zuidoost Azië.