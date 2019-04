Cohesity back-upoplossingen zijn nu leverbaar via Google Cloud Platform

De back-up softwareoplossingen van Cohesity zijn nu als een SaaS-dienst af te nemen via Google Cloud Platform (GCP). Dit maakten beide bedrijven deze week bekend. Gebruikers kunnen hierdoor makkelijker back-updiensten voor diverse workloads aanschaffen en implementeren vanuit GCP.

Het beschikbaar komen van de back-updiensten van de storagespecialist, onder meer op het gebied van secondary data, via GCP betekent dat deze diensten nu voor de eerste keer leverbaar zijn vanuit een public cloudomgeving en dus ook as-a-Service kunnen worden afgenomen.

Cohesity start met zijn cloudgebaseerde back-updienst op verzoek van GCP zelf, zo geeft VP Product Maketing Christian Paulus van Cohesity aan. De public cloudomgeving zou nog wat achterlopen met applicaties voor back-up, business continuity en disaster recovery.

Niet meer afhankelijk van appliances

Met de komst van de SaaS-dienst van Cohesity zijn diens gebruikers niet meer alleen afhankelijk van (hardware) appliances die ze, on-premise, in datacenters moeten installeren. Door direct de diensten vanuit GCP te gebruiken, kunnen ze nu ook alleen cloudgebaseerd databeheer uitvoeren. Bovendien hoeven zij hierdoor geen legacy back-upsoftware meer te gebruiken omdat alles web based via een browser plaatsvindt.

Andere eigenschappen die de SaaS-dienst via GCP nu bieden zijn onder meer grootzakelijke back-up- en beschermingsmogelijkheden voor public cloud workloads en near-zero recoverytijden.

Snapshot- en deduplicatiemogelijkheden

Concreet biedt Cohesity Cloud Backup Service via GCP de complete snapshot- en wereldwijde deduplicatiemogelijkheden van de storagespecialist. Daarnaast is de dienst geïntegreerd met GCP’s Identity and Access Management, zodat eindgebruikers naar eigen inzicht gebruikers- en toegangsinstellingen kunnen inregelen. Voor het beheer wordt de Helios-interface van Cohesity gebruikt.

De SaaS-dienst wordt geleverd via een maandelijks pay-per-use model. Cohesity Cloud Backup Service kan worden afgerekend via de rekening die gebruikers hebben voor het gebruik van GCP. De dienst is nu ook beschikbaar vanuit de GCP Marketplace. Of de dienst ook straks beschikbaar komt via Microsoft Azure of AWS is nog onbekend.