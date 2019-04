InVision laat gebruikers met nieuwe Jira-integraties prototypes embedden in tickets

Dankzij diepere integraties met Jira wordt het voor gebruikers mogelijk om InVision-prototypes in een Jira ticket te embedden. Ook wordt de Jira-app voor InVision Studio beschikbaar, waarmee ontwerpers in Studio interactieve Jira tickets in real-time kunnen zien, schrijft TechCrunch.

Jira laat ontwikkelaars de ontwikkeling van software volgen. Het platform van InVision is ontwikkeld met het idee dat design een teamsport is en dat iedereen moet kunnen meedenken tijdens het ontwerpproces.

Met de nieuwe integraties wordt de samenwerking tussen InVision en Atlassian verder uitgebreid. Gebruikers van Confluence, Jira en Trello konden vanuit die programma’s bijvoorbeeld al InVision-prototypes inzien en delen. Daarnaast heeft Atlassian eerder al geld geïnvesteerd in het bedrijf tijdens een Series F-investeringsronde ter waarde van 115 miljoen dollar.

Concurreren

InVision heeft de afgelopen jaren echter flink wat ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf begon met het maken van zijn eigen markt met een betaalde tool voor prototyping en samenwerking, maar concurreert nu met zowel grote organisaties als startups door de introductie van nieuwe producten. InVision Studio moet bijvoorbeeld concurreren met onder meer Adobe XD, Sketch en Figma.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf altijd de strategie gehad om de verbindende factor te zijn in het bredere design-landschap. CEO Clark Valberg zei in het verleden bijvoorbeeld dat hij verwacht dat InVision de Salesforce van de design-wereld wordt, met een reeks aan partnerschappen en integraties in de industrie om ieder stukje van het proces af te handelen in een enkele plek.

“Tot nu toe zijn we vooral een horizontale speler geweest”, stelt VP of Product Mike Davidson. “We hebben een markt voor prototyping gecreëerd. Er was geen betaalde markt voor een prototyping-tool tot InVision langs kwam. Nu dat je ons een meer verticale stack aan tools ziet bieden, willen we het geweldige ding dat we met de Prototyping-tool hebben gebouwd niet verliezen. Het is populairder dan we ons ooit voor hadden kunnen stellen.”