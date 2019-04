Fortinet lanceert FortiOS 6.2 met ruim driehonderd innovaties

Fortinet heeft de release van zijn besturingssysteem FortiOS 6.2 aangekondigd. Daarmee wordt de Security Fabric van het bedrijf uitgebreid met driehonderd innovaties. Security Fabric is een uitgebreide verzameling aan beveiligingsoplossingen van het bedrijf.

De nieuwe versie van FortiOS komt met diverse verbeteringen voor de Security Fabric, onder meer voor FortiADC, FortiDDoS en FortiToken. Ook bevatten de SD-WAN-mogelijkheden van de Security Fabric nu een uitgebreide reeks aan WAN-functies en -diensten. Daarmee kunnen bedrijven krachtigere prestaties naar bedrijfskritische applicaties brengen.

Het is onder meer mogelijk om met Forward Error Correction WAN-verbindingen te herstellen. Daarnaast kunnen er on demand metingen van de bandbreedte van het WAN uitgevoerd worden en is er een overlay-controller voor effectiever beheer van verbindingsproblemen. Applicaties worden snel herkend voor een versnelde aansturing van pakketten, waardoor eindgebruikers kunnen rekenen op een optimale gebruikservaring en applicatieprestaties.

Beveiliging

Met behulp van FortiOS 6.2 Fabric Connectors biedt de firewall FortiGate nu de mogelijkheid om te integreren met Kkbernetes. Daardoor kunnen organisaties bescherming bieden voor al het noord-zuidverkeer dat hun containerclusters binnenkomt en verlaat, aan de hand van beleidsregels op basis van labels en metadata van containers en bronnen in de cloud.

FortiMail komt op zijn beurt met een integratie met Office 365 Exchange Online. Daarmee kunnen bedrijven de laatste dreigingsinformatie van FortiGuard inzetten voor het beschermen van hun e-mailverkeer. Hier hoeft het netwerk of de e-mailstroom niet opnieuw voor geconfigureerd te worden.

En met de nieuwe virtual security processor (vSPU) van FortiGate VM wordt er voor snellere beveiligingsprestaties gezorgd, zodat bedrijfskritische applicaties in zowel public als private clouds ondergebracht kunnen worden.

Automatisering

Met FortiOS 6.2 komt ook een uitbreiding van de centrale mogelijkheden voor automatisering, orchestration en tegenmaatregelen binnen de Security Fabric met FortiManager en FortiAnalyzer. Zo wordt het beheer van configuratie- en provisioning-processen binnen de hele Security Fabric gestroomlijnd. Daarbij wordt provisioning zonder menselijke tussenkomst voor FortiGate-firewalls, FortiSwitches en FortiAP’s mogelijk.

Verder worden data over IT-activa en identiteitsgegevens ingezet om bedreigingen effectiever te detecteren en met elkaar in verband te brengen. Ook moeten integraties met Scripts, Webhooks, ServiceNow en andere oplossingen bijdragen aan een sneller herstel van incidenten.

Tot slot heeft FortiGuard Labs het detectie- en analysesysteem FortiGuard AI ontwikkeld. Aan de hand van een Artificial Neural Netwerk van ruim 9 miljard onderling verbonden nodes kan FortiGuard AI bedreigingen volgens Fortinet met ongekende snelheden detecteren en categoriseren. Ook kan het een feed met dreigingsinformatie genereren die actief gebruikt wordt door oplossingen van Fortinet.

FortiGuard AI is de basis van nieuwe geavanceerde technologieën voor de detectie van hacks en datalekken, stelt het bedrijf. De oplossing is geïntegreerd met FortiGate NGFW, FortiWeb, FortiMail, FortiClient, FortiSandbox en FortieSIEM.