LinkedIn wil meer interacties genereren met nieuwe reacties

LinkedIn wil meer interacties genereren op zijn platform, door nieuwe reacties toe te voegen. Het gaat om een functie die de gewone ‘like’ uitbreidt met vier nieuwe opties. Gebruikers kunnen nu ook op berichten reageren met iconen die voor ‘vieren’, ‘liefde’, ‘inzichtelijk’ en ‘nieuwsgierig’ staan.

De reacties worden wereldwijd uitgerold naar de bijna 600 miljoen gebruikers van het bedrijf, zowel op desktop als in de mobiele apps, schrijft TechCrunch. Het bedrijf volgt met de update diverse andere sociale media die hun ‘like’ ook hebben uitgebreid met meerdere opties. Facebook is hier de bekendste van, die zijn reactie-knoppen drie jaar geleden al uitbreidde.

De reacties van LinkedIn zijn volgens productmanager Cissy Chen gebaseerd op de soorten gesprekken die mensen nu al hebben op het platform, en op wat mensen vooral schrijven als ze geschreven reacties van één of twee woorden gaven.

Volgens haar worden berichten typisch gezien in twee groepen opgedeeld. Het zijn berichten van mensen die nieuwe professionele rollen of mijlpalen aankondigen, en die van mensen die dingen delen die ze ergens anders geleerd hebben. Daardoor gaan de reacties ook twee kanten op: één groep die aanmoedigt en een groep wat beschouwender is.

Live video’s

Eerder dit jaar werd ook al duidelijk dat LinkedIn experimenteert met live video’s. De tool moet het mogelijk maken om real-time video’s uit te zenden voor een selecte groep mensen of voor gebruikers van over de gehele wereld. De bedoeling is om bijvoorbeeld conferenties uit te zenden, of belangrijke persconferenties, nieuwsinterviews en adviezen van experts.

Voor de tool werkt het sociale medium samen met onder meer Telestream Wirecast, Switcher Studio, Wowza, Socialive en Brandlive. Makers van content krijgen daarmee meerdere manieren om live te gaan, waaronder via de desktop en mobiele app. Microsoft verzorgt via Azure Media Services de technische kant van het verhaal.