G Data Software heeft een nieuw zakelijk beveiligingsportfolio aangekondigd, genaamd Business LineUp 14.2. De oplossingen bieden beveiliging op basis van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, VM Security en multi-client-functionaliteit.

G Data Business Solutions 14.2 kan dankzij DeepRay-technologie sneller gecamoufleerde malware detecteren dan traditionele beveiligingsoplossingen, stelt het bedrijf. De technologie gebruikt AI en is gebaseerd op een zelflerend systeem, dat camouflage malware rechtstreeks op de computer detecteert. Daardoor kunnen cybercriminelen niet meer wegkomen met het aanpassen van de vermomming van malware, maar moet de malware zelf herschreven worden.

De techniek maakt gebruik van een neuraal netwerk dat uit verschillende perceptrons bestaat om verdachte processen te identificeren en analyseren. Het netwerk gebruikt verder een algoritme dat constant getraind wordt door middel van adaptief leren en de expertise van G DATA-analisten. Diverse soorten uitvoerbare bestanden worden ingedeeld op basis van verschillende indicatoren, waaronder de verhouding tussen bestandsgrootte en uitvoerbare code.

Blijkt een bestand verdacht te zijn, dan wordt er een diepe analyse uitgevoerd in het geheugen van het bijbehorende proces. Daarbij worden patronen geïdentificeerd die geassocieerd kunnen worden met bekende malware-families of malafide gedrag.

VM Security

Ook nieuw in Business Solutions 14.2 is VM Security. Volgens G Data is het voor IT-beheerders niet altijd even eenvoudig om antivirusoplossingen te beheren, vanwege de vele middelen die nodig zijn om update suit te voeren. VM Security moet daarbij helpen, door virtuele omgevingen te beschermen via een externe scanserver. Ook wordt er een signature-less Light Agent op iedere virtuele client gebruikt, inclusief alle G Data-technologieën zoals DeepRay en AntiRansomware.

Gebruikers besparen hardware- en onderhoudskosten, doordat alleen op handtekening gebaseerde scanprocessen uitbesteed worden aan de scanserver. VM Security ondersteunt ook Microsoft HyperV- en VMware vSphere-virtualisatieplatformen.

Tot slot heeft G Data een multi-client-functionaliteit ingebouwd in de managed endpoint security- en endpoint protection-bedrijfsoplossingen. Daarmee kunnen beveiligingsoplossingen voor meerdere klanten of vestigingen door één organisatie beheerd worden. Daarmee moet tijd en opslagcapaciteit bespaard worden.