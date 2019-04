Evolve IP neemt natural language processing- en analytics-bedrijf over

Cloud-strategiebedrijf Evolve IP heeft aangekondigd Jog.AI over te nemen. Jog.AI werkt aan natural language processing (NLP) technologie en spraak-analytics. Evolve IP heeft ruim 420.000 gebruikers wereldwijd en biedt hen onder meer unified communications-systemen en disastery recovery.

Jog.AI werd in 2016 opgericht en biedt een visuele omgeving die telefoongesprekken en tekstuele transcripties aan elkaar koppelt. De tekst is te kopiëren en aan te klikken. Daardoor kunnen gebruikers belangrijke momenten markeren, zodat ze ze makkelijker terug kunnen vinden. Zowel de tekst als audio is bovendien te delen als te doorzoeken.

Het platform kan verder synchroniseren met Hubspot en andere CRM-systemen. Verder is er ondersteuning voor meerdere natuurlijke talen, spraakherkenning, machine learning en stemanalysetechnologieën.

Overname

Met de aankoop moeten er nieuwe markten geopend worden voor Evolve IP, aldus het bedrijf. Ook moet het eenvoudiger worden voor de organisatie om “uitzonderlijke oplossingen” te brengen in bijvoorbeeld financiële, gezondheids- en juridische branches, schrijft UC Today.

Volgens Evolve IP is de technologie van Jog.AI erg gebruikersvriendelijk en aantrekkelijk. Het bedrijf denkt dan ook dat de technologie snel geadopteerd wordt nadat het is toegevoegd aan het portfolio van Evolve IP. De diensten van Jog.AI moeten dagelijkse werkzaamheden namelijk eenvoudiger maken en werknemers meer zekerheid geven als ze omgaan met documentatie.

Ed Ireson, mede-oprichter en CTO van Jog.AI, zegt dat het bedrijf blij is zich aan te sluiten bij Evolve IP en de reeks oplossingen die het aanbiedt te ondersteunen. Evolve IP heeft een groter aantal gebruikers en een sterke partnergemeenschap en marktstrategie, die Jog.AI moeten helpen bij het verkrijgen van de “erkenning en groei” die het bedrijf probeerde te krijgen. Ook denkt Jog.AI dat het met de extra kansen voor software-ontwikkeling in staat is om zijn technologieën verder te ontwikkelen.