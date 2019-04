Intel pakt uit met 400 Gbps-transceiver voor datacenters

Van elektronisch signaal naar licht: Intel demonstreert met zijn 400G-transceiver een modulator die supersnelle communicatie over kabels van 500 meter tot 10 km zal ondersteunen.

Na het succes van de Silicon Photonics 100G (beeld) introduceert Intel vandaag de 400G-transceiver. Dat stuk hardware moet elektrische signalen omzetten naar licht om zo supersnelle communicatie mogelijk te maken. Intel is niet de enige die de brug wil slaan tussen elektronische communicatie en licht, maar sinds de lancering van de 100G is het naar eigen zeggen wel de meest succesvolle. De hardwaregigant zou al zes kwartalen op rij marktleider zijn.

Eenvoud troef

Met de 400G wil Intel verder kapitaliseren op dat succes. Waar de 100G transfersnelheden tot 100 Gbps kan slikken, verviervoudigt dat met de 400G naar 400 Gbps. Bovendien houdt Intel de prijs binnen de perken.

De meeste concurrenten maken voor hun optische transceivers gebruik van een complex samenspel tussen spiegels en lasers om het elektrische signaal te moduleren naar een optische variant. Intel gebruikt minder onderdelen en kiest voor indiumfosfaat als lichtbron. Bovendien moet het toestel in tegenstelling tot de meeste concurrenten niet in een luchtdichte behuizing zitten. Tot slot ontwikkelde Intel een fabricageproces dat in lijn ligt met de klassieke productie van silicium-chips, en dus erg schaalbaar en efficiënt is in grote volumes.

Demo

Intel demonstreerde de hardware op zijn Interconnect Day, waar het in eerste instantie de komst van de 500 meter-variant bevestigde. Andere exemplaren die langere kabels ondersteunen zitten in principe in de pijplijn, met een 10 km-versie aan de high-end kant van het spectrum.

De 100G-versie van de Silicon Photonics-transceivers is sinds medio 2016 op de markt in beperkte oplage, en bereikte volumeproductie een jaar later. Later introduceerde Intel krachtigere varianten binnen de 100G line-up. Hoe snel de 400G breed beschikbaar zal komen, is nog onduidelijk, maar vermoedelijk heeft Intel het gros van de kinderziektes de afgelopen jaren wel weggewerkt.

De transceivers zijn vooral interessant binnen een datacenter-context, waar snelle verbindingen met de buitenwereld wenselijk zijn. De dingen maken het immers mogelijk om een klassieke elektronische omgeving rechtstreeks op een glasvezelkabel aan te sluiten.