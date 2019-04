KPN integreert alle securitydiensten in KPN Security

KPN heeft al zijn verschillende securitydiensten onder een enkele noemer ondergebracht: KPN Security. Hiermee wil de operator en ICT-dienstverlener al zijn ervaring op dit terrein bundelen. Bovendien worden hiermee alle beveiligingsdiensten onder een enkele merknaam ondergebracht voor al zijn zakelijke klanten.

Concreet omvatten de diensten van KPN Security alle beveiligingsdiensten die KPN zelf leverde onder de naam KPN Security Services en die van de in 2017 overgenomen bedrijven DearBytes en QSight IT. Hiermee wordt de operator en IT-dienstverlener één van de grootste spelers op het gebied van security op de Nederlandse markt.

KPN heeft jarenlange ervaring op het gebied van security en is daarnaast onder meer zeer gespecialiseerd in digital identity-toepassingen en in business consultancy over security.

Hele markt bedienen

KPN Security wil de zakelijke markt over de volle breedte bedienen, zowel kleine als middelgrote bedrijven, en ook de grootzakelijke markt en de overheid. Voor het kleinbedrijf biedt de securityspecialist onder meer kant en klare securitydiensten. Deze zijn eenvoudig van opzet, effectief en betaalbaar.

Voor middelgrote bedrijven die security willen uitbesteden, kunnen managed securitydiensten afnemen, van protectie en detectie tot response en preventie. Voor het enterprise- en overheidssegment worden securityoplossingen aangeboden als onderdeel van de integrale IT-en communicatiedienstverlening van KPN.

Overige diensten

Daarnaast heeft KPN Security een specifiek onderdeel dat zich richt op security-innovatie en daarbij geavanceerde technologieën toepast, zoals kunstmatige intelligentie, zoals machine learning. De securityspecialist zet in zijn dienstverlening bovendien ook de ervaring en kennis in die KPN opdoet met de beveiliging van zijn eigen netwerken.