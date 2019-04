John McAfee heeft gezegd Calvin Ayre, promoter van Bitcoin SV, voor 800 miljoen dollar (708 miljoen euro) aan te klagen en bankroet te maken. Calvin Ayre zou gezegd hebben dat McAfee een moord gepleegd heeft. Dat meldt AMB Crypto. De rechtszaak volgt na een eerdere ruzie op Twitter tussen de twee.

Calvin Ayre, promoter van Bitcoin SV, en John McAfee, die het originele bitcoin nog altijd steunt, hadden in maart via Twitter ruzie met elkaar. Ayre tweette toen pictures van zichzelf waarin hij rum dronk met een “Cubaans dansteam in Havana”. Mensen reageerden fel op de foto’s, omdat de dames in de beelden niet op dansers leken en minderjarig leken. Ayre ontkende dat.

McAfee reageerde ook op de foto’s. “John McAfee hier. Als ongevraagd advies van de Koning van Badass: dit is een donkere steeg waar je inloopt. Door jouw associatie met de crypto-wereld, trek je ons helaas met je mee. Je bent een slimme man. Wacht even en kijk naar je realiteit.”

Ayre zelf reageerde snel: “Alsof ik advies nodig heb van iemand die in Belize gezocht wordt voor het vermoorden van zijn buurman, zoals het geval is bij McAfee. Het was een zwemfeestje, get over it.”

Rechtszaken

De opmerking van McAfee werd overgenomen door de website Coin Rivet, die daarbij ook zei dat Ayre “doorverwezen was naar Interpol, de politie en goede doelen tegen kindermisbruik”, vanwege de foto’s. Daarbij werd geïmpliceerd dat Ayre schuldig was aan kindermisbruik. Ayre spande een rechtszaak aan, waarop Coin Rivet toegaf dat de claims niet waar waren.

Daarmee leek het even rustig te zijn. Maar McAfee blijkt nu toch boos om de beschuldigingen van moord door Ayre. “Coin Rivet aangeklaagd door Calvin Ayre. Ik klaag Calvin aan voor 800 miljoen dollar. Calvin claimde dat ik moord heb gepleegd. Compleet ongefundeerd”, aldus McAfee nu op Twitter.

Daarbij stelt hij ook dat hoewel rechtszaken in Cuba “lastig” zijn, Ayre assets heeft in andere landen waar hij zijn pijlen op gaat richten. McAfee stelt dat hij die assets gevonden heeft en Ayre bankroet gaat maken. Hij zou Ayre zelfs al in “vier verschillende landen” aangeklaagd hebben.