Nog geen besluit van kabinet over Huawei en aanleg van 5G-netwerk

Het kabinet heeft nog geen beslissing gemaakt over of de Chinese fabrikant Huawei wel of niet uitgesloten wordt bij de aanleg van een 5G-netwerk in Nederland. Dat heeft minister-president Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie gezegd, meldt Tweakers.

Rutte zei nog geen mededelingen te doen over eventuele Chinese bijdrages aan de aanleg van het 5G-netwerk. De regering is eerst aan zet, en de Tweede Kamer heeft een eigen positie als het om die vraag gaat. Het kabinet is echter “niet naïef” met zijn houding tegenover China, aldus de premier.

Chinese spionnen

De vraag volgde nadat vorige week bekend werd dat een meerderheid in de Tweede Kamer Huawei voorlopig uit wil sluiten van het leveren van apparatuur voor de aanleg van het netwerk in Nederland. Die verklaring was een reactie op het nieuws dat Chinese spionnen bedrijfsgeheimen zouden hebben gestolen van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

“Totdat zeker is dat het veilig is, kunnen we beter geen zaken doen met Huawei. Met de kennis van nu moet je überhaupt geen stappen zetten en contracten afsluiten.”, zei VVD-Kamerlid Arne Weverling toen. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is het een “enorm risico als je via 5G-netwerken toegang zou krijgen tot vitale infrastructuur”. “Dus: niet doen met Huawei.”

Er zijn al langer spanningen rondom Huawei. De Verenigde Staten is bang dat het bedrijf door de Chinese overheid ingezet wordt voor spionage. Het land stelde daarom een ban in op apparatuur van het bedrijf en lobbyt in Europa ook voor zo’n ban. In Nederland doet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en Veiligheid onderzoek om te zien of het Chinese bedrijf voldoende te vertrouwen is.

Brede strategie

Het kabinet komt waarschijnlijk in mei met een bredere strategie over hoe Nederland om moet gaan met de vermeende spionage en economische betrekkingen met China. Daarbij wacht de regering op het onderzoek van de NCTV. Rutte benadrukt dat die strategie wat hem betreft los staat van de vraag of een Chinese partij als Huawei uitgesloten moet worden bij de aanleg van het 5G-netwerk.