Google ontwikkelt cloud-native code voor implementatie Kubernetes-clusters

Google heeft previews vrijgegeven van een reeks nieuwe Cloud Code-plugins voor integrated development environments (IDE’s). De plug-ins genereren cloud-native code voor implementatie in Kubernetes gebaseerde clusters.

De internetreus demonstreerde de plugins afgelopen week tijdens de Google Cloud Next conferentie in San Francisco. De plug-ins zijn volgens het bedrijf beschikbaar voor iedere IDE die IntelliJ ondersteunt. Bovendien zouden ze ook beschikbaar zijn voor Microsoft’s Visual Studio Code.

“Met Cloud Code kan de ontwikkelaar een IDE naar keuze gebruiken. Bovendien laat dit toe om de automatisering van code naar containers super eenvoudig uit te voeren”, zegt Adam Seligman, vice president developer relations bij Google. Cloud Code zou ook ingaan op de nuance van het werken met een IDE in een lokale omgeving voor werken in de cloud. Ontwikkelaars zouden hier pas later in het ontwikkelingsproces fouten in hun code ontdekken.

Cloud Code verlengstuk van IDE’s

Volgens Pali Bhat, vice president product management for serverless bij Google, fungeert Cloud Code als verlengstuk van deze IDE’s, zodat ze op een bliksemsnelle manier kunnen worden opgeladen. Apps kunnen volgens Bhat daardoor sneller worden gebouwd, gedebugged en geimplementeerd als cloud-native applicaties, precies op de plaats van de IDE naar keuze.

Google beweert volgens SD Times dat Cloud Code daarnaast ook command-line container tools ondersteunt, waaronder Skaffold, Jib en Kubectl. Ontwikkelaars zouden hierdoor in staat zijn hun edit-compile-debug loops uit te breiden naar lokale of externe Kubernetes-omgevingen.

Daarnaast zou Cloud Code continue feedback leveren tijden de ontwikkeling en wordt de oplossing geleverd met ondersteuning voor implementatieprofielen. Iets dat het definiëren van verschillende doelen mogelijk maakt. Denk hierbij aan lokale ontwikkeling, gedeelde ontwikkeling, testen of productie. Dit maakt het mogelijk om op een lokaal werkstation – of in de cloud – te testen of debuggen.

Cloud Build

Ook zouden ontwikkelde applicaties met de Cloud Code-uitbreidingen in een Kubernetes-cluster geïmplementeerd kunnen worden, waaronder Google Kubernetes Engine (GKE). Iets dat tot stand komt met behulp van DevOps-tools zoals Stackdriver of Cloud Build, een door Google uitgebrachte tool voor integratie met Kubernetes-clusters.

Verder kunnen ontwikkelaars met behulp van Cloud Build een zogeheten pull request uitvoeren of committen. Dit heeft als doel om een applicatie automatisch te bouwen, testen en implementeren. Daarnaast lanceerde Google afgelopen week tijdens de conferentie ook nog een aangepaste worker-functie. Deze voegt naar eigen zeggen een CICD-functie toe aan de nieuwe Anthos hybrid cloud software van het bedrijf. Bovendien staat Cloud Code ontwikkelaars toe om Google’s API’s in hun applicaties te integreren en biedt het bedrijf verder ook nog een geïntegreerde library manager in IntelliJ.

De previews van beide Cloud Code-tools zijn nu beschikbaar om te downloaden.

