Salesforce heeft een ietwat ongebruikelijke overname gedaan. Het bedrijf heeft namelijk zijn eigen onafhankelijke, filantropische organisatie Salesforce.org gekocht voor 300 miljoen dollar (265 miljoen euro) in cash.

Salesforce.org is ontstaan doordat Salesforce filantropie wilde integreren in zijn onderneming, door een procent van zijn eigen vermogen, producten en tijd van werknemers te doneren aan gemeenschappen over de gehele wereld. Salesforce.org en Salesforce hebben naar eigen zeggen technologie gratis of met hoge korting aangeboden aan ruim 40.000 non-profits en educatieve instellingen wereldwijd, en ruim 260 miljoen dollar in beurzen uitgereikt.

Salesforce.org is na de overname niet langer een openbaar nutsbedrijf in Californië, maar moet een zakelijke coöperatie worden, schrijft Silicon Angle. De 300 miljoen dollar die de organisatie in handen krijgt met de overname gaat naar de Salesforce.com Foundation, een onafhankelijke non-profit organisatie, die van plan is om het geld filantropisch te verdelen.

Nieuwe afdeling

Rob Acker, CEO van Salesforce.org, start na de overname een nieuwe non-profit en educatieve afdeling bij Salesforce, die zich gaat richten op het managen van sales en marketing voor het Customer Success Platform van het bedrijf. De nieuwe afdeling gaat daarnaast ook nieuwe “verticaal-gerichte” cloud-applicaties ontwikkelen voor non-profits, educatieve instellingen en filantropische organisaties.

“Door Salesforce en Salesforce.org te combineren in een nieuwe non-profit en educatieve vertical, wordt de kracht van Salesforce’s filantropische model versterkt”, aldus topmensen van Salesforce.

“Salesforce gaat dit model uitbreiden door software gratis of met een hoge korting te blijven aanbieden aan non-profits en educatieve instellingen over de gehele wereld, en door te investeren in lokale gemeenschappen door vrijwilligerswerk van medewerkers, strategische schenkingen en het geld dat werknemers aan goede doelen schenken te matchen, tot 5.000 dollar per werknemer per jaar.”

Hogere omzet

De overname is zo significant dat Salesforce zijn verwachtingen voor de omzet dit jaar heeft aangepast. Het bedrijf stelt dat de omzet moet stijgen met ongeveer 150 miljoen dollar tot 200 miljoen dollar. De exacte stijging in de omzet is afhankelijk van wanneer de overname is afgerond.