Nederland richt taskforce op voor onderzoek naar 5G-risico’s

De Nederlandse overheid heeft onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een interdepartementale taskforce opgericht, om te onderzoeken wat de risico’s zijn bij de aanleg en het gebruik van 5G. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De drie grote telecomaanbieders – KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo – werken mee aan de risicoanalyse naar de kwetsbaarheid van 5G-telecommunicatienetwerken. Daarbij wordt gekeken naar de risico’s voor “misbruik van leveranciers van technologie voor deze netwerken en welke maatregelen nodig zijn om risico’s te beheren”, aldus de minister. De uitkomsten van de taskforce worden eind mei verwacht.

China

Premier Mark Rutte zei onlangs dat het kabinet nog geen beslissing had gemaakt over eventuele bijdragen van Chinese bedrijven aan de aanleg van een 5G-netwerk in Nederland. De bedoeling is dat er in mei een bredere strategie komt van het kabinet over hoe Nederland om moet gaan met de vermeende spionage en economische betrekkingen met China. Daarbij wacht de regering op onderzoek van de NCTV.

Zorgen over spionage door China kwamen vorige week weer omhoog, toen naar buiten kwam dat er bedrijfsgeheimen gestolen waren van de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Daarbij werd een link gelegd tussen de schuldige werknemers en de Chinese overheid.

Specifiek zijn er al langer zorgen over het Chinese bedrijf Huawei, dat er door de Verenigde Staten van beschuldigd wordt de Chinese overheid te helpen bij spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend. Toch kwam er een ban op gebruik van apparatuur van Huawei door de Amerikaanse overheid, en lobbyt de VS in Europa voor eenzelfde ban.

Na het nieuws over ASML zei een Kamermeerderheid Huawei voorlopig te willen weren bij de aanleg van het 5G-netwerk, totdat bekend is wat de risico’s zijn. “Totdat zeker is dat het veilig is, kunnen we beter geen zaken doen met Huawei”, aldus VVD-Kamerlid Arne Weverling.