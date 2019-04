Ex-topman Mozilla: ‘Google heeft Firefox jarenlang gesaboteerd’

Een voormalig topman van Mozilla, de organisatie achter de Firefox-browser, beschuldigt Google van bewuste en systematische sabotage van Firefox om de adoptie van Chrome te doen toenemen. Dat schrijft ZDNet.

“Toen ik in 2007 bij Mozilla begon, was er geen Google Chrome en de meeste mensen met wie we binnen [Google] spraken waren Firefox-fans”, tweette Johnathan Nightingale, voormalig hoofd van de Firefox-groep binnen Mozilla, afgelopen weekend. Hij vervolgde met een thread van enkele tweets om te duiden hoe die samenwerking sinds de lancering van Chrome steeds problematischer werd:

Toen Chrome gelanceerd werd, werd het ingewikkeld, maar niet op de manier die je zou verwachten. Ze hadden nu een concurrerend product, maar ze hebben geen banden verbroken, onze zoekdeal afgebroken – niets dergelijks. Sterker nog, het verhaal dat we bleven horen, was: “We staan ​​aan dezelfde kant. We willen dezelfde dingen.” (tweet)

Ik denk dat onze vrienden binnen Google dat oprecht geloofden. Op individueel niveau gaven hun technici om veel van dezelfde dingen als wij. Hun product- en ontwerpmedewerkers hebben veel dezelfde beslissingen genomen en we hebben geleerd van het kijken naar elkaar. (tweet)

‘Oeps’ na ‘oeps’

“Maar Google als geheel is heel anders dan individuele googlers”, merkt Nightingale op. Hij beschrijft hoe advertenties voor Google Chrome begonnen te verschijnen naast Firefox-zoektermen, Gmail en Google Docs bepaalde prestatieproblemen en bugs begonnen te ervaren op Firefox, en demosites Firefox onterecht blokkeerden als ‘incompatibel’.

Dit zijn allemaal dingen die je mag doen om te concurreren, natuurlijk. Maar we waren nog steeds een zoekpartner, dus we hadden zoiets van “hey wat gebeurt er?” En elke keer zeiden ze: “Oeps. Dat was per ongeluk. We zullen het in de volgende push binnen 2 weken repareren.” (tweet)

De ene ‘oeps’ na de andere. Tientallen, misschien wel honderden keren, aldus Nightingale. “Ik ben voorstander om ‘niet aan kwaad opzet toe te schrijven wat kan worden verklaard door incompetentie’, maar ik geloof niet dat Google zo incompetent is.” Bij elk probleem dat opdook, zag Firefox gebruikers vertrekken. Bovendien kon tijd die geïnvesteerd werd in het oplossen van problemen niet worden geïnvesteerd in het verbeteren van het product.

Niet de eerste beschuldiging

Nightingale is niet de eerste (ex-)Firefox-medewerker met dergelijke beschuldigingen aan het adres van Google. Chris Peterson, Program Manager bij Mozilla, deed vorige zomer nog zijn beklag dat Google YouTube bewust zou vertragen op Firefox, waardoor de gebruikservaring minder goed is dan op Chrome. Volgens Peterson waren Firefox en Edge aanvankelijk superieur in het laden van YouTube-video’s, en switchte Google vervolgens naar een nieuwe JavaScript-library waarvan het wist dat Firefox ze niet ondersteunde.

Ook vanuit het kamp van Microsoft Edge kwamen al gelijkaardige verdenkingen aan het adres van Google. Microsoft heeft ondertussen besloten om zijn Edge-browser naar Googles open source Chromium-engine te verhuizen. Een beslissing die door Mozilla werd betreurd omdat ze Google nog meer controle zou geven over het web. Sinds vorige week zijn de eerste testversies van Chromium Edge publiek beschikbaar.

Gerelateerd: Mozilla: ‘Microsoft geeft Google meer controle over het internet’