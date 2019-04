Datacentra Microsoft draaien in 2020 voor 60 procent op hernieuwbare energie

De datacentra van Microsoft moeten in 2020 voor 60 procent op hernieuwbare energie draaien. In 2023 moet dat meer dan 70 procent zijn. Dat heeft president Brad Smith gezegd, schrijft Venturebeat. Het bedrijf heeft als doel om zijn operationele CO2-uitstoot met 75 procent te verminderen in de komende elf jaar.

“De grootheid en snelheid van de klimaatveranderingen in de wereld hebben het duidelijk gemaakt dat we meer moeten doen”, aldus Smith. “En we nemen nieuwe stappen om dat te doen.”

Naast het gebruik van hernieuwbare energie, wordt er ook een nieuw door data gedreven cloud-initiatief ingezet, dat IoT-apparaten, blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie gebruikt om de prestaties te monitoren en het hergebruik, de her-verkoop en recycling van hardware uit datacentra stroomlijnt. Ook lanceert het bedrijf in 2030 een programma dat de resources die zijn server farms gebruiken in regio’s waar weinig water is, weer aanvult.

Verder gaat het bedrijf “toonaangevende datasets voor data-wetenschap van het klimaat” op Azure hosten, dat petabytes aan satelliet- en luchtbeelden bevat. Dat heeft als doel om het werk van onderzoekers over de gehele wereld te steunen. Bovendien gaat Microsoft zijn CO2-belasting – de interne belasting die het in 2012 opstelde om de voortgang van zijn divisies in het verminderen van emissies te kwantificeren – verdubbelen naar 15 dollar per ton van alle koolstofuitstoot.

Climate Leadership Council

Tot slot zegt het bedrijf zich aan te sluiten bij het Climate Leadership Council, een internationale organisatie met de missie om een nationale prijsaanpak voor koolstof te ontwikkelen. De organisatie werd opgericht door bedrijven als ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, BP, General Motors, Pepsi en Santander.

“We geloven dat het tijd is voor een robuuste nationale discussie over koolstofprijzen om uitstoten op een economisch verantwoorde manier te verlagen. Deze roadmap is nog niet klaar, maar het is een eerste stap in onze nieuwe belofte om duurzaam te zijn”, aldus Smith.

“Er is te weinig tijd, er zijn te weinig resources en de impact is te groot om op alle antwoorden te wachten voor we iets doen. Er is een gigantische kans die gerealiseerd kan worden door iets te doen, ondersteund door data en technologie.”