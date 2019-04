Cisco maakt WebEx slimmer en gaat de strijd aan met Slack en Microsoft Teams

Cisco richt zich tot slimme software in een poging de strijd aan te gaan met rivalen als Slack en Microsoft Teams. Het bedrijf wil WebEx, een samenwerkingstool voor ondernemingen, upgraden door gezichtsherkenningstechnologie te combineren met automatisch gegenereerde persoonlijke profielen.

De uitbreiding moet ervoor zorgen dat gebruikers deelnemers aan een vergadering kunnen identificeren aan de hand van hun profiel. Dat kan onder meer bestaan uit de huidige functietitel, eerdere werkervaring, deskundigheid of zelfs hobby’s.

Volgens Amy Chang, senior vice president van Cisco’s collaboration-tak, transformeert een nieuwe generatie van digitale mogelijkheden de samenwerking tussen bedrijven. Ze denkt daarbij aan innovaties als machine learning en cloud computing. “We moeten ons gedragen als een gigantische start-up om te voorkomen dat we over tien jaar niet meer kunnen meedoen met de markt”, aldus Chang.

Accompany

Cisco nam afgelopen jaar voor 270 miljoen dollar Changs op relatie-intelligentie gerichte onderneming Accompany over. Samen met een klein team van oud-collega’s, bestaande uit voormalige Google-engineers en -ontwikkelaars, bouwde ze algoritmen om het proces van het maken van uitgebreide persoonlijke profielen op basis van talloze openbare online bronnen te automatiseren. Een project dat ze nu onder de vleugels van Cisco voortzet en integreert in WebEx.

WebEx

WebEx telt volgens The Wall Street Journal maandelijks ruim 130 miljoen gebruikers en ondersteunt 360 miljoen vergaderingen op jaarbasis. Zeker 95 procent van de Fortune 500-bedrijven maken gebruik van WebEx. Ook is de wereldwijde markt voor samenwerking tussen bedrijven in opmars: in 2018 groeide de markt met 11,8 procent, tot ruim 2,4 miljard dollar. Dit is in lijn met de verwachte 3,2 miljard aan omzet in 2021, aldus cijfers van IDC.

De focus om WebEx te verbeteren met op kunstmatige intelligentie gebaseerde services maakt volgens The Wall Street Journal deel uit van een bredere strategie. Cisco zou langs deze weg meer inkomsten willen genereren uit terugkerende softwareverkopen, om minder afhankelijk te zijn van eenmalige hardwareverkopen. Een strategie die op basis van de laatste cijfers lijkt te werken.

Cisco rapporteerde in februari een fiscale winst over het tweede kwartaal van 2,82 miljard dollar, met een omzetstijging van 4,7 procent tot 12,45 miljard dollar. De omzet van de zakelijke verkoop van switches, routers en andere netwerkapparatuur steeg met 6 procent, tot 7,13 miljard dollar. Daarentegen groeide de applicatiebranche met videoconferenties en andere producten met 24 procent, tot 1,47 miljard dollar.

Microsoft Teams

Toch zijn er critici die vraagtekens zetten of Cisco de inhaalslag nog kan maken. Zo beweert Microsoft dat meer dan 500.000 organisaties zijn twee jaar oude samenwerkingstool Microsoft Teams gebruiken voor chatten, messaging en vergaderingen op het werk. Zo ook 91 Fortune 100-bedrijven. Onlangs werd Microsoft Teams nog voorzien van nieuwe functies, waaronder aangepaste achtergronden voor videoconferenties en live ondertiteling voor vergaderingen. Daarnaast is de limiet van het aantal kijkers via een speciale uitzendfunctie verhoogd naar maximaal 10.000.

Slack

Ook Slack timmert aan de weg. Het in 2013 opgerichte bedrijf heeft afgelopen jaar een groei van 50 procent gemaakt, goed voor in totaal 10 miljoen dagelijkse actieve gebruikers. Slack zou 65 Fortune 100-bedrijven en 85.000 betalende klanten hebben. Het positioneert zichzelf naar eigen zeggen als een centrale hub met meer dan 1.500 apps. Daarnaast is ook Facebook Workplace sinds de oprichting in 2016 met ruim twee miljoen gebruikers en 150 bedrijven met meer dan 10.000 medewerkers een serieuze concurrent geworden.

Chang is naar eigen zeggen niet onder de indruk van de groeipercentages van de concurrenten. Zo zou er bij WebEx geen sprake zijn van indrukwekkende groeipercentages, omdat het aantal gebruikers simpelweg al erg groot is. Een paar miljoen nieuwe WebEx-gebruikers zou verhoudingsgewijs dan ook als een klein groeipercentage verschijnen.

