Intel stopt met 5G-smartphonemodems en bekijkt opties

De stopzetting van de rechtszaak tussen Qualcomm en Apple en de vernieuwde samenwerking tussen beide is slecht nieuws voor Intel. De huidige iPhone- en iPad-modemleverancier kan de 5G-bulldozer van Qualcomm niet tegenhouden en gooit de handdoek.

De deal tussen Qualcomm en Apple kwam als een donderslag bij heldere hemel. Na twee jaar aan rechtszaken tussen beide over de monopolie positie van Qualcomm binnen de smartphone chipsetmarkt, komt er een samenwerking. Apple mag de komende zes jaar gebruik maken van de patenten van Qualcomm, met een optionele verlenging van twee jaar.

De samenwerking tussen beide zet Intel buitenspel. Die was namelijk de afgelopen twee jaar de enige modemleverancier van Apple. Met de komst van 5G vertoonde de samenwerking echter barsten omdat Intel het ontwikkeltempo van Qualcomm niet kon volgen.

Stopzetting 5G-modems

Qualcomm heeft dit jaar zijn eerste 5G-modem al gelanceerd en werkt voor volgend jaar al aan de tweede generatie chips. Intel daarentegen heeft nog geen 5G-chips en mikte initieel op 2020 voor de allereerste lading. Twee weken geleden berichtte Silicon Angle dat Intel interne deadlines miste waardoor de eerste chips pas in 2021 zouden verschijnen.

Apple heeft hierdoor mogelijk het vertrouwen verloren in de chipfabrikant en een deal gesloten met Qualcomm om in 2019 of ten laatste 2020 een 5G-iPhone op de markt te brengen. Samsung, Huawei en andere partijen lanceren in 2019 al hun eerste 5G-toestellen. De ontwikkeling van de Intel XMM 8160, de 5G-modem bedoeld voor Apple en andere geïnteresseerde fabrikanten, wordt nu onmiddellijk stopgezet.

Nieuwe focus

In tussentijd bekijkt Intel de opportuniteiten voor 4G- en 5G-modems binnen pc’s en IoT-apparaten. Het laat ook weten dat alle huidige 4G-modems in smartphones en bijhorende engagementen wel nog worden voltooid. Het schrapt echter alle 5G-plannen binnen de smartphonemarkt. Intel gooit daarom niet de handdoek in de ring op vlak van 5G.

Intel CEO Bob Swan: “5G blijft een strategische prioriteit binnen Intel en het team heeft een waardevol portfolio aan draadloze producten en intellectuele eigendommen ontwikkeld. We bekijken onze opties om de waarde te realiseren die we hebben gecreëerd., inclusief opportuniteiten in een breed gamma aan datacentrische platformen en apparaten in een 5G-wereld.”

De 5G-modemtak van Intel was vandaag nog maar een klein onderdeel binnen datacenters, edge en netwerktransformatie. Er zit veel meer business in deze takken dan modems. Door de huidige strubbelingen van Intel omtrent 5G, is het volgens analistenbureaus Constellation Research Inc en Moor Insights & Strategy een logische keuze om ermee te stoppen.

Intel plant alvast een verhoogde focus op gespecialiseerde chips zoals FPGA’s. Het kocht gisteren namelijk het Britse Omnitek, een specialist in FPGA-oplossingen voor video- en AI-applicaties. Daarmee verstevigt de blauwe chipreus zijn positie in deze snelgroeiende markt voor herprogrammeerbare chips.

Gerelateerd: Apple en Qualcomm stoppen rechtszaak en starten nieuwe samenwerking