‘No Hands Accounting’ in Exact Online minimaliseert handmatig werken

Softwareontwikkelaar Exact heeft Exact Online voorzien van nieuwe innovaties, die ondernemers en accountants helpen administratieve handelingen sneller en efficiënter af te ronden. “Centraal staat de No Hands Accounting-aanpak waarmee we het handmatig werk willen minimaliseren. Dit zorgt ervoor dat de kans op fouten kleiner wordt”, aldus Phill Robinson, CEO van Exact.

Met No Hands Accounting wil Exact het afwikkelen van taken binnen de boekhouding in Exact Online nog sneller en eenvoudiger maken. Iets waar ondernemers en accountants volgens het bedrijf veel baat bij zouden hebben.

De voornaamste vernieuwingen zijn gericht op de mogelijkheid om elektronische facturen rechtstreeks vanuit Exact Online te versturen via het PEPPOL-netwerk. Aankoopfacturen kunnen voortaan worden goedgekeurd via de Exact Online-app. Bovendien is de Digitale Brievenbus verbeterd, waardoor het voor accountants direct duidelijk is wie de factuur moet oppakken en hoe deze verder moet worden afgehandeld.

PEPPOL-netwerk

Het rechtstreeks versturen van elektronische facturen vanuit Exact Online via het PEPPOL-netwerk is volgens de softwareontwikkelaar een efficiënte manier om facturen te versturen. Daarnaast zou het ook een drijfveer zijn om facturen sneller te betalen. De oplossing controleert of de geselecteerde klant bij PEPPOL is geregistreerd op basis van het KvK-nummer, het organisatie-identificatienummer of het btw-nummer. Als de klant heeft geverifieerd, wordt er een PEPPOL-optie in het nieuwe venster weergegeven.

Tijdens het goedkeuren van aankoopfacturen via de Exact Online-app wordt er ook meteen een centraal overzicht gegeven van alle aankoopfacturen. Dit stelt bedrijven in staat inkoopfacturen eenvoudiger te monitoren en te controleren op volledigheid en status.

Handel en Productie

Daarnaast richt de Spring ’19 Release zich ook op innovaties op het gebied van handels- en productiebedrijven. Zo is Exact Online voor Handel en Productie uitgebreid met een mobiele voorraadinventarisatie-app. Medewerkers voeren de getelde voorraad per stelling of artikel makkelijk in met de app op hun smartphone. De tellingen komen automatisch in het voorraadsysteem en worden met 1 druk op de knop verwerkt. Een doorgaans tijdrovende en foutgevoelige klus, die nu sneller en betrouwbaarder moet worden.

Ook kunnen handels- en productiebedrijven Exact voor Productie voortaan koppelen aan andere systemen of machines. Tijdregistratie en werkorders met materiaal- en bewerkingsinformatie kunnen volgens de softwareontwikkelaar hierdoor worden uitgewisseld. Verder is de nieuwe release voorzien van een mogelijkheid om binnen Exact voor Productie Premium werkorderadvies te berekenen binnen de MRP-berekening. Het advies kan worden afgerond naar de standaard seriegrootte, zodat het maakartikel in de juiste hoeveelheid wordt geproduceerd.

Lees ook: Exact op overnametour: meer geautomatiseerde workflows als doel