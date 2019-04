HP introduceert met Sure Sense deep learning-beveiliging voor zakelijk laptopportfolio

HP heeft HP Sure Sense gelanceerd, een nieuwe endpoint securityoplossing voor zijn zakelijke laptopportfolio, op basis van kunstmatige intelligentie en deep learning. De securityoplossing zit standaard ingebakken op alle nieuwe zakelijke laptops die de Amerikaanse leverancier vanaf nu op de markt gaat brengen.

Met de introductie van de op de zakelijke laptops standaard aanwezige endpoint securityoplossing wil de Amerikaanse fabrikant zijn zakelijke eindgebruikers nog beter beschermen tegen malware-aanvallen. In het bijzonder wil HP hiermee voorkomen dat zij het slachtoffer worden van onbekende zero-day attacks waarvoor nog geen bescherming aanwezig is, zo liet General Manager Commercial PC’s Andy Rhodes Techzine weten tijdens de HP Innovation Summit 2019.

Volgens hem is dit broodnodig, aangezien er dagelijks meer dan 350.000 nieuwe vormen van malware worden gecreëerd, hackers nu vaker kunstmatige intelligentie inzetten om aanvallen uit te voeren en zakelijke eindgebruikers -en natuurlijk ook consumenten- tot vier keer toe kwetsbaar zijn voor de genoemde zero-day-aanvallen.

Deep learning voor malwarebestrijding

HP wil deze laatste categorie nu te lijf gaan met security op basis van deep learning of ‘neurale algoritmes’, aangezien traditionele antivirussoftware en zelfs beveiligingssoftware op basis van machine learning niet meer in staat zouden zijn om voldoende bescherming te bieden.

Met behulp van deep learning is de toegepaste kunstmatige intelligentie zodanig getraind, aldus de Amerikaanse hardware-fabrikant, dat alle binnenkomende ‘ruwe’ data gecontroleerd wordt op afwijkingen. Hierdoor wordt instinctief malware, zowel bekende als onbekende, in milliseconden onderschept en geblokkeerd. HP spreekt zelfs van een onderscheppingskans van malware van maar liefst 99 procent.

Overigens maakt Rhodes wel de kanttekening dat de nu geïntroduceerde security op basis van deep learning traditionele en andere geavanceerde securityoplossingen niet compleet vervangt. Hij adviseert eindgebruikers altijd meerdere beveiligingslagen toe te passen om ervoor te zorgen dat malware echt geen kans krijgt.

Kleine software-agent

Concreet is HP Sure Sense een kleine software-agent van slechts 150 MB die standaard op de laptops wordt meegeleverd. De agent controleert met behulp van deep learning ieder bestand dat op de hard drive van de laptop belandt en beslist meteen of dit malware is of niet.

De securityoplossing richt zich daarnaast ook op het beveiligen tegen zogeheten ‘in-memory’-aanvallen en dan meer specifiek ransomware-aanvallen. Dit is vooral handig, aldus Rhodes, nu ‘file-less’-aanvallen steeds meer de norm worden.

Stand alone en weinig updates

HP Sure Sense werkt als endpoint-oplossing geheel stand alone en eindgebruikers van de met deze beveiliging uitgeruste laptops hoeven daarom voor een goede bescherming met een netwerk of met een cloudomgeving verbonden te zijn.

Een ander voordeel is, zo ging Rhodes verder in zijn betoog, is dat updates van de agent zeer eenvoudig zijn en niet constant hoeven plaats te vinden. HP geeft per kwartaal een update van de agent uit. Deze wordt direct door de Amerikaanse hardware-specialist gepushd, zodat eindgebruikers of beheerders hierover niet hoeven na te denken.

Bovendien werkt HP Sure Sense nauw samen met de eerder uitgebrachte zakelijke security-oplossingen als HP Sure Start, de eerste zelfhelende BIOS-oplossing ter wereld, HP Sure Run en HP Sure Recover. Ook deze diensten hebben nu allemaal updates gekregen om zakelijke eindgebruikers nog beter te beschermen.

Beschikbaarheid

HP Sure Sense wordt nu direct geleverd met eveneens aangekondigde Elite ook X30 830 G6 en de ZBook 14U en 15U Series zakelijke laptops waarover onze Belgische collega’s al hebben bericht. Deze laptops komen in de maanden mei en juni op de markt.

HP geeft aan dat de nu uitgebrachte securityoplossing vanaf nu standaard op alle nieuw uit te brengen zakelijke laptops zal worden meegeleverd, evenals HP Sure Start. De andere diensten zijn optioneel. Volgens Rhodes ligt het ook in de verwachting dat deze laptops en de securityoplossingen hun weg zullen vinden binnen het HP DaaS-portfolio.