Equinix heeft aangekondigd zijn platform en Cloud Exchange te hebben uitgebreid met meer metropolen met een software-defined aanpak. Het platform, de Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric, is ontworpen om de connectiviteit tussen zijn 37 wereldwijde markten te versterken. Hieronder vallen bijvoorbeeld Amsterdam, Los Angeles en Hong Kong.

Met de uitbreiding kunnen iedere twee EXC Fabric-markten private clouds, netwerken en datacentra verbinden met hun edge computing, schrijft ZDNet. Het bedrijf is een grote provider van datacentra en heeft een markt gemaakt door public cloud-providers – van AWS tot Google Cloud Platform en Oracle – te integreren.

ECX Fabric biedt een software-defined interconnectie-dienst die de infrastructuur van het bedrijf kan verbinden met public cloud-providers en -netwerken. Deze connecties worden gebruikt om pieken in verkeer, back-ups en intensieve workloads te verwerken.

Equinix geeft aan dat ECX Fabric een self-service-portaal, waarmee klanten meerdere API’s kunnen inzetten. Op dit moment wordt ECX Fabrik door 1.400 klanten gebruikt en heeft het ruim 14.900 actieve virtuele verbindingen.

Nieuw datacentrum

Het bedrijf kondigde begin dit jaar aan zijn diensten op de Duitse markt uit te breiden met de oprichting van een datacentrum in Hamburg. Equinix kocht een gebouw in de Noord-Duitse havenstad om dit te herontwikkelen naar een datacentrum van formaat. De locatie, HH1 International Business Exchange (IBX), moet in eerste instantie ruimte bieden aan 375 serverkasten. De mogelijkheid bestaat om dit uit te breiden naar 1.875 racks.

De uitbreiding is ook voor Nederland goed nieuws, omdat de landen de sterkste economische band van Europa met elkaar hebben. De in- en uitvoer tussen Nederland en Duitsland is ongeveer 161 miljard euro waard. De datacentra in Duitsland fungeren als business hubs voor ruim 900 bedrijven in de bestaande Equinix-locaties in het land.

De uitbreiding naar Hamburg biedt Nederlandse bedrijven bovendien meer toegang tot de interconnectiediensten die Equinix via zijn eigen platform levert.