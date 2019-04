Topman ASML suggereert dat Samsung achter spionage zat

Volgens ASML-topman Peter Wennink zat de Chinese overheid helemaal niet achter de spionage bij het bedrijf. In een interview met de NOS suggereert hij dat dat Samsung is. De smartphone-fabrikant ontkent dat.

Vorige week werd bekend dat er diverse gegevens van ASML gestolen zijn. Daarbij werd al snel een link met Chinese spionnen gelegd, onder meer vanwege de nationaliteit van de schuldige werknemers. De diefstal zou al enkele jaren geleden hebben plaatsgevonden. De data zou bedoeld zijn voor het Chinese XTAL, dat zich net als ASML bezig houdt met de productie van elektronische circuits.

Samsung

Nadat bleek dat ASML bespioneerd was, heeft het bedrijf een derde partij ingehuurd om onderzoek te doen. Wennink stelt nu tegenover de NOS dat XTAL zowel Chinese als Koreaanse geldschieters had. Wennink vroeg zich daarbij af waar die lijnen naartoe liepen.

De vermeende spionnen blijken inderdaad allemaal in China geboren en getogen, al hebben sommigen tegenwoordig een Amerikaanse nationaliteit. Wennink zegt echter dat er geen bewijs is gevonden van Chinese staatsspionage. Wel zijn er bewijzen dat de gestolen producten “gebruikt zijn voor het leveren van diensten aan onze grootste Koreaanse klant”. Daarmee lijkt Wennink te suggereren dat Samsung achter de spionage zat.

Het Koreaanse bedrijf zou spionnen enthousiast hebben gemaakt om de software te stelen en een eigen bedrijf te beginnen. Samsung werd in 2016 voor 30 procent aandeelhouder van XTAL en ASML raakte het bedrijf kwijt als klant. Na een rechtszaak tegen XTAL – die door ASML gewonnen werd – kwam Samsung weer terug naar ASML.

Teleurgesteld

Samsung stelt in een reactie dat de claims van Wennink niet waar zijn. “We zijn zeer teleurgesteld over de berichten in de media waarin is verondersteld of zelfs gesuggereerd dat Samsung betrokken is bij enige kwaadwilligheid tegen ASML, wat niet waar is.” Naar eigen zeggen is het beschermen en respecteren van intellectuele eigendomsrechten (IP’s) van anderen een topprioriteit.

“Hoewel we geen details van onze zakelijke overeenkomsten kunnen vrijgeven, heeft Samsung voorzorgsmaatregelen getroffen om zich met het ontwikkelingscontract met XTAL te houden aan alle wet- en regelgeving. Hieronder valt onder andere een clausule die specifiek het illegale gebruik van IP’s van derden verbiedt. Alle producten die het resultaat zijn van onze samenwerking met XTAL interfereren niet met de IP’s van ASML”, aldus het bedrijf.

Ook benadrukt Samsung dat de samenwerking met ASML “altijd goed is gebleven en geen onderbreking heeft gekend”.

Goede band

ASML heeft een goede band met China, waar de helft van alle chips in de wereld geproduceerd wordt. Het omzetcijfer van het bedrijf in China verdubbelde vorig jaar dan ook naar 1,8 miljard euro, als gevolg van de groeiende semiconductormarkt en bijbehorende fabricage in China.

Wennink erkent echter dat er een risico is dat bedrijfsgeheimen in China gestolen kunnen worden. Daarom moeten ze goed beveiligd worden. De investeringen in de eigen beveiliging zijn de afgelopen jaren dan ook zeker verviervoudigd.