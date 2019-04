Adobe CC Plugin Accelerator broedplaats voor plugin-ontwikkelaars

Adobe heeft de Adobe Creative Cloud Plugin Accelerator gelanceerd. Individuen en teams die plugins voor Adobe XD willen bouwen, krijgen drie maanden toegang tot Adobe’s product-, ontwerp- en engineeringteam op het hoofdkantoor in San Jose.

“De Plugin Accelerator is bedoeld om mensen te targeten die zich nog eerder in een fase bevinden dan een oprichter. Mensen die misschien nog niet klaar zijn om een eigen bedrijf te starten”, zegt Khoi Vinh, Design Principal bij Adobe. Mede hierom krijgen de deelnemers ieder 20.000 dollar als onkostenvergoeding.

Deelnemers eigenaar plugin

Adobe benadrukt dat het bedrijf niet deelneemt aan de projecten. De door de deelnemers gemaakte plugin is voor de volle 100 procent hun eigendom. Het is overigens nog niet bekend hoeveel individuen of teams in de Plugin Accelerator worden geaccepteerd. Naast dat dit de eerste keer is dat Adobe zoiets doet, zou het bedrijf niet willen vasthouden aan een specifiek aantal deelnemers. Volgens Vinh hebben sommige teams een duidelijke visie over wat ze willen bouwen. Deze groep zou slechts één-op-één advies van Adobe’s engineering- of productteams willen hebben. Anderen zouden weer zoeken naar een omgeving gericht op samenwerking om te brainstormen. Het idee zouden ze vervolgens zelf willen uitwerken.

Adobe stelde Adobe XD pas een jaar geleden open om te integreren met andere hulpmiddelen, zoals UserTesting en Airtable. Het bedrijf hoopt dat teams van een tot drie personen door het project de kans krijgen geweldige plugins voor Adobe XD te bouwen. Dit zou het platform uiteindelijk aantrekkelijker moeten maken voor gebruikers. Het zou om dezelfde gebruikers gaan waar partijen als Figma en InVision zich op zouden richten, waarbij Invision zelf ook een eigen Design Forward Fund heeft. Het fonds is in 2017 opgericht en goed voor 5 miljoen dollar, aldus Tech Crunch.

Fund for Design

Adobe’s Creative Cloud Plugin Accelerator-project wordt ondersteund door Adobe’s Fund for Design. Het venture-fonds werd in mei 2018 opgericht en heeft een waarde van 10 miljoen dollar. Volgens Tech Crunch is de achterliggende gedachte het van oudsher gesloten ecosysteem van Adobe meer te openen. Iets wat Vinh min of meer bevestigt.

“We stellen ons meer flexibel op door in huis, op het hoofdkantoor, te werken met externe partijen. Het is echt een andere manier van denken, dan de Adobe van vijf of tien jaar geleden. We omarmen de energie van de gemeenschap”, aldus de CEO.

