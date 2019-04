Zerto 7.0 combineert continue databescherming met journaling-technologie

Zerto heeft Zerto 7.0 beschikbaar gemaakt. Daarmee worden nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het IT Resilience Platform, waarin constante databescherming met journaling-technologie gecombineerd wordt. Periodieke backups behoren daardoor volgens het bedrijf tot het verleden.

De combinatie van constante databescherming en journaling-technologie zorgt volgens Zerto voor retention op de korte en lange termijn. Ook biedt dit een constante stroom van herstelpunten met intelligentie indexerings- en zoekmogelijkheden voor het herstellen van data, bestanden en virtuele machines van elk gewenst tijdstip.

Verder verenigt Zerto 7.0 de mogelijkheden voor backups, disaster recovery en het verplaatsen van data van en naar de cloud binnen één platform. Daarmee moeten bedrijven verbeteringen in de efficiëntie, krachtigere prestaties en proactieve transformatie naar processen kunnen brengen die traditioneel in isolatie plaatsvonden.

Constante bescherming

Zerto 7.0 komt met workflows voor databescherming die herstelprocedures voor verschillende virtuele machines automatiseren voor consistente applicatiebescherming voor data-retentie op de korte en lange termijn. Ook is er ingebouwde ondersteuning voor Purpose Built Backup Appliances, waar ook ondersteuning voor NFS- en SMB-targets op locatie onder valt.

Gebruikers kunnen beleidsregels voor data-retentie aanpassen ter ondersteuning van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse cycli voor het kopiëren van hersteldata naar kostenefficiënte LTR-repository’s. En met een scale-out-architectuur wordt het herstelproces voor applicaties die in Microsoft Azure worden gehost versneld.

Alle opgeslagen gegevens worden bij het herstel van EC2-instances automatisch versleuteld, ter bescherming van workloads in Amazon EC2. Tot slot zijn er “robuuste” planningsmogelijkheden en modelleringen op basis van ‘what if’-scenario’s met Zerto Analytics, waarmee IT-, opslag- en netwerkbronnen constant bewaakt en geanalyseerd worden binnen omgevingen op locatie en in publieke, private en hybride clouds.

Resilience Platform

Zerto 7.0 moet volgens het bedrijf een oplossing bieden voor tekortkomingen van legacy backup-technologie. De nieuwe versie wordt aangeboden via het Zerto IT Resilience Platform.