Siemens heeft Mendix for MindSphere per direct beschikbaar gemaakt. Deze oplossing moet alle voordelen van Mendix beschikbaar maken voor software-ontwikkeling voor het Industrial Internet of Things (IIoT).

MindSphere is een cloud-gebaseerd, open IoT-besturingssysteem van Siemens, waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot open API’s, diensten en alle ondersteuning die nodig is om snel en eenvoudig MindSphere-applicaties te bouwen, te testen en op te leveren.

Siemens nam Mendix vorig jaar over voor 600 miljoen euro. Met Mendix for MindSphere wordt nu een integratie geboden tussen platformen van de twee bedrijven. Het low code-ontwikkelplatform moet volgens Siemens helpen om nieuwe baanbrekende industriële software-oplossingen op de markt te brengen.

Volgens onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Siemens uit februari dit jaar, is daar bovendien vraag naar 46 procent van de IoT-beslissers stelt dat partners die verticale industriële applicaties ontwikkelen erg nuttig kunnen zijn voor hun organisatie.

Time-to-value

De integratie moet de ‘time-to-value’ voor investeringen door de industrie in connected sensor-technologie gaan versnellen. Het Mendix-platform met ondersteuning voor kunstmatige intelligentie en visual development model moet ervoor zorgen dat organisaties meer mensen kunnen inzetten voor de ontwikkeling van IoT-applicaties.

De inzet van professionele ontwikkelaars kan aangevuld worden met business professionals, ingenieurs en operationele werknemers, zonder dat ze veel kennis van programmeren nodig hebben. “Door native MindSphere applicaties te ontwikkelen met de no-code/low-code aanpak van Mendix, geven we onze klanten mogelijkheden die onovertroffen zijn voor een industriële IoT-leverancier”, vertelt Tony Hemmelgarn, president en CEO van Siemens Digital Industries Software.

Siemens zei na de overname van Mendix al dat het met de aankoop zijn inspanningen rondom software-mogelijkheden voor IoT verder wil uitbreiden. Ook toen sprak het al over een combinatie van Mendix en MindSphere, omdat steeds meer apparaten en machines met de cloud verbonden raken, wat resulteert in een behoefte aan een platform voor het in real-time analyseren van de data. Dat is met de combinatie van de twee platformen dus mogelijk geworden.