Microsoft deelt details over Surface Hub 2S met 85 inch-scherm

Microsoft heeft diverse nieuwe details onthuld over zijn Surface Hub 2S. Zo komt er een nieuwe variant met een 85 inch-scherm, en krijgt de 50 inch-variant nieuwe mobiliteit dankzij een ingebouwde accu.

De Surface Hub 2S bevat net als zijn voorgangers onder meer Windows 10, Microsoft Teams, Office 365, Microsoft Whiteboard en de intelligent cloud. Volgens het bedrijf komt de nieuwe versie echter met meer prestaties in een dunner, lichter en veelzijdiger ontwerp. Zo is de 2S veertig procent lichter dan zijn voorganger en is het scherm zestig procent dunner.

De 50 inch-variant krijgt verder een 4K+ multi-touch-scherm, waar collega’s samen op kunnen werken. Daarnaast biedt de Surface Hub 2S 50 procent snellere graphics-prestaties dan de originele Surface Hub, aldus Microsoft. Door de 2S te combineren met de Steelcase Roam Mobile Stand en de APC Charge Mobile Battery wordt het bovendien mogelijk om het scherm mobiel te maken, waardoor hij in meerdere ruimtes te gebruiken is.

De Surface Hub 2S bevat een 4K-camera, “kristalheldere” speakers en far-field microfoon arrays voor vergaderingen. En na een vergadering is het mogelijk om de content te benaderen via het Office 365-account.

Beschikbaarheid

De 50 inch Surface Hub 2S wordt vanaf juni beschikbaar in de Verenigde Staten voor 8.999,99 dollar. Later dit jaar komt het apparaat ook naar andere markten waar de Surface Hub al eerder gelanceerd werd. De Surface Hub 2S van 85 inch wordt vanaf begin 2020 met geselecteerde klanten getest. Wanneer deze variant op de markt verschijnt en wat deze gaat kosten is onbekend.

Ook komt er een nieuwe configuratie-optie voor Surface Hub 2S-klanten om Windows 10 pro en Enterprise te draaien op hun apparaten, voor gespecialiseerde app-scenarios.

Microsoft heeft tot slot aangekondigd later dit jaar de Surface Hub 2 Display beschikbaar te maken. Deze variant is bedoeld voor ruimtes die een interactieve display nodig hebben waar met pen en touch op gewerkt kan worden, zonder dat hier compute-opties aan vast zitten.