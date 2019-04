Automation Anywhere en Oracle werken samen aan intelligente automatisering

Automation Anywhere en Oracle Integration Cloud hebben aangekondigd samen te gaan werken om intelligente automatisering te versnellen en de adoptie van de door kunstmatige intelligentie gedreven software-bots in de Integration Cloud mogelijk te maken.

Automation Anywhere is een bedrijf dat zich richt op Robotic Process Automation (RPA). Het intelligentie RPA-platform van het bedrijf moet het voor Oracle Integration Cloud-klanten mogelijk maken om complexe zakelijke processen te automatiseren, zodat ze zich kunnen focussen op werk met meer waarde en de organisatorische efficiëntie verhoogd wordt.

Volgens Vikas Anand, vice-president van Product Management bij Oracle Integration Cloud zijn zakelijke processen vaak traag en niet flexibel. Maar door de samenwerking van de software bots en de vooraf gebouwde applicatie integratie van zijn bedrijf, wordt de vraag naar menselijke interventie “significant lager en wordt de intelligente automatising van processen versneld”, aldus Anand.

Bots

De samenwerking bestaat uit meerdere onderdelen. Zo wordt de enterprise RPA-platform connector voor de Integration Cloud beschikbaar. Daarnaast krijgen Oracle-klanten toegang tot de software bots van Automation Anywhere, en werken de twee bedrijven samen aan extra bot-creatie speciaal voor Oracle, wat beschikbaar moet worden in de Automation Anywhere Bot Store.

Oracle heeft al een significante aanwezigheid in de Bot Store. De Bot Store is volgens Automation Anywhere de eerste online marktplaats voor vooraf geconfigureerde, te downloaden RPA-bots. Op dit moment zijn er al bots voor het maken van een back-up van een Oracle-database, het herstellen van een mySQL-database en het toevoegen van leveranciers en nieuwe klanten in ERP Cloud. Ook zijn er bots om nieuwe werknemers toe te voegen aan HCM Cloud.

Peter Meechan, Chief Corporate Development Officer bij Automation Anywhere, stelt dat de twee bedrijven vastbesloten zijn om intelligente proces-automatisering, naadloze applicatie-integraties en bot creatie te versnellen, om zakelijke processen te verbeteren. “Een groot deel van ons klantbestand gebruikt Oracle op dagelijkse basis. Het draaien van onze bots in Integration Cloud gaat hen helpen om productiviteit en time to value te verhogen.”