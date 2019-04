Zwitserland lanceert eerste commerciële Europese 5G-netwerk

Ericsson heeft in samenwerking met Swisscom voor een Europese primeur gezorgd. Beide partijen hebben een commercieel 5G-netwerk gelanceerd. Vanaf de eerste minuut van 17 april werd de schakelaar omgezet bij het veilig stellen van een commerciële 5G-licentie.

Swisscom-klanten kunnen vanaf vandaag genieten van 5G-diensten in 54 steden en communes over heel Zwitserland. Het bereik omvat de meeste populaire gebieden waaronder Zürich, Bern, Genève, Bazel, Lausanne en Lucerne. Dankzij Spectrum Sharing wil Ericsson een nationale 5G-dekking (90% van de bevolking) garanderen tegen eind 2019.

Van zodra de 5G-licentie in orde was, werd het netwerk ingeschakeld. De infrastructuur stond al klaar volgens Swisscom. Het heeft vorige week nog een lanceringevent gehouden om een volledig smartphone- en routerecosysteem te duiden. Wie een 5G-compatibel toestel heeft, mag volgens Swisscom rekenen op hoge snelheden en een lage latency. Met het 5G-netwerk opent de telecomprovider ook de deuren naar IoT-toepassingen.

5G-ecosysteem

“Met de lancering van het eerste commerciële 5G-netwerk in Zwitserland leggen we een nieuwe fundering voor diverse nieuwe applicaties en business modellen”, aldus Urs Schaeppi, CEO van Swisscom.

“Dit is een bijzondere gebeurtenis voor Swisscom en Europa – 5G is nu commercieel live beschikbaar. We blijven nauw samenwerken met Swisscom om ons 5G-ecosysteem te versterken. Denk daarbij aan het versnellen van de time-to-market van chipsets en toestellen van fabrikanten,” zegt Arun Bansal, president en head of Europe and Latin America bij Ericsson.