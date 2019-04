Oracle en CoreDial werken samen aan IP-betrouwbaarheid

Oracle Communications heeft aangekondigd samen te werken met CoreDial. De twee bedrijven gaan samen zorgen voor betrouwbaardere IP-diensten van hogere kwaliteit. Dat meldt UC Today.

Oracle Communications staat bekend om zijn mogelijkheid om state-of-the-art geïntegreerde communicatie- en cloud-oplossingen te bieden voor service providers. CoreDial is een leidende provider van UCaaS en cloud-communicatiediensten. Volgens CEO Alan Rihm van CoreDial is het voornaamste doel van het bedrijf om partners een uitzonderlijk platform, zakelijk model en de communicatie-oplossingen te bieden die ze nodig hebben. Daar moet Oracle nu bij gaan helpen.

Met de nieuwe integratie gebruikt CoreDial de Session Border Controller (SBC) van Oracle, evenals hun Operations Monitor en Subscriber-Aware Load balancer. Daarmee krijgt het bedrijf de mogelijkheid om real-time diensten voor communicatie te bieden op een host van IP-netwerkgrenzen. Daarnaast kan het bedrijf interoperabiliteit bieden op verschillende platformen en Private Branch Exchanges.

Voordelen

CoreDial koos Oracle naar eigen zeggen als partner omdat ze de uitzonderlijke netwerkmogelijkheden van het bedrijf wilden gebruiken. Oracle kan het netwerk van CoreDial ondersteunen en hun diensten beschermen tegen diverse geavanceerde beveiligingsdreigingen. Daarnaast is er een mogelijkheid om misbruikende verzoeken af te wijzen, waardoor CoreDial in staat is om te voorkomen dat de klantenservice onderbroken wordt.

Door SBC aan te passen met de Subscriber-Aware load balancing-technologie krijgt CoreDial ook toegang tot niet-verstorende schaaloplossingen tot maximaal 10 miljoen abonnees, allemaal op een enkel adres. De nieuwe oplossing introduceert een volledig geo-redundant VoIP-netwerk voor klanten. Gebeurt er iets in het netwerk, dan kunnen datacentra van het bedrijf de verantwoordelijkheden overnemen.

Daarnaast kan de Communications Operations Monitor CoreDial helpen bij het verbeteren van de zichtbaarheid van het netwerkverkeer. Dit helpt ook bij het verbeteren van het troubleshooting-proces. De end-to-end session correlation en beschikbare analyses in real-time zorgen er tot slot voor dat het CoreDial IT-team snel incidenten kan detecteren.