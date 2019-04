Microsoft lost Windows 10 May 2019 Update via MSDN

Microsoft heeft de downloadbestanden van de Windows 10 May 2019 Update beschikbaar gemaakt via MSDN. De lancering valt samen met het vrijgeven van de Software Development Kit (SDK) voor de update en is gericht op ontwikkelaars.

Microsoft maakte de Windows 10 May 2019 Update (versie 1903) begin deze maand reeds beschikbaar voor Insiders, met het oog op een bredere publieke uitrol in mei. Deze week werd alvast de SDK gelanceerd voor ontwikkelaars en daarmee gerelateerd is de update ook op het Microsoft Developer Network (MSDN) verschenen.

Ontwikkelaars kunnen vanaf nu aan de slag met het testen van hun applicaties voor de May 2019 Update. De MSDN-bestanden zijn dus niet zozeer bedoeld voor enterprise-gebruikers met een MSDN-account, al houdt niets hen tegen om de update langs deze weg alvast te testen.

Eind mei

Eerder deze maand liet Microsoft weten dat enterprise-klanten de commercieel beschikbare versie van de May 2019 Update vanaf eind mei kunnen beginnen testen. Microsoft houdt officieel vast aan die timing en gebruikt deze ook voor de start van de 18 maanden ondersteuningsperiode.

“Onze commerciële klanten kunnen eind mei beginnen met hun gerichte implementaties, wat het begin markeert van de ondersteuningsperiode van 18 maanden voor Windows 10, versie 1903 in het Semi-Annual Channel. We raden IT-beheerders aan om op dat moment de apps, apparaten en infrastructuur te valideren die door hun organisaties worden gebruikt om ervoor te zorgen dat ze goed werken met deze release, voordat het algemeen wordt geïmplementeerd”, aldus Mike Fortin, Corporate VP Windows, in een blogpost eerder deze maand.

Meer controle

Microsoft gunt zichzelf ruim de tijd om alle bugs plat te trappen, voordat het de update breed beschikbaar stelt. Zowel de April 2018 Update als de October 2018 Update moesten worden uitgesteld vanwege compatibiliteitsproblemen en andere bugs die het bedrijf niet op tijd had gedetecteerd.

Dat kan het bedrijf zich niet blijven permitteren als het gebruiker aan boord wil houden voor zijn Windows-as-a-Service-strategie. Het heeft recent daarom verschillende inspanningen geleverd en geeft gebruikers vanaf deze May 2019 Update opnieuw meer controle om hun eigen updateritme te bepalen.

