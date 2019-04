Microsoft duikt dieper IoT in met overname Express Logic

Microsoft heeft aangekondigd Express Logic over te nemen. Express Logic is een bedrijf uit San Diego dat een real-time besturingssysteem (RTOS) heeft ontwikkeld, gericht op het beheren van het groeiende aantal IoT-apparaten in de wereld. Welk bedrag er met de overname gemoeid is, is onbekend.

Express Logic bestaat al 23 jaar, schrijft TechCrunch. In die tijd heeft het bedrijf “RTOS- en middleware-softwareoplossingen van industriële kwaliteit” ontwikkeld, voor “embedded en IoT-ontwikkelaars”. Het bedrijf zegt zo’n 6,2 miljard apparaten te draaien op zijn systemen.

“Deze brede populariteit is gedreven door vraag naar technologie om omgevingen met weinig resources te ondersteunen, zeker de omgevingen die veiligheid en beveiliging vereisen”, aldus Sam George, directeur van Azure IoT bij Microsoft. Daarbij is het bovendien interessant dat de oplossing van Express Logic kan werken in omgevingen met weinig energie en weinig resources. Ook biedt het een bewezen oplossing voor een reeks aan producten.

“Fabrikanten die producten bouwen in een reeks aan categorieën – van sensoren die weinig energie nodig hebben als lampen, tot air conditioners en medische apparaten – gebruiken de grootte, veiligheid en beveiligingsvoordelen van Express Logic-oplossingen om sneller op de markt te kunnen komen”, vertelt George.

Investering

Met de overname verwerft Microsoft een gevestigd bedrijf met een product dat kan helpen bij het schalen van zijn Azure IoT-zaken. De overname is onderdeel van een investering van 5 miljard dollar in IoT, die het bedrijf in april vorig jaar aankondigde. Dat bedrag is bedoeld voor het technologieplatform van Microsoft en ondersteunende programma’s.

Die investering bestaat naast het huidige IoT-aanbod van Microsoft. Het bedrijf voorziet andere organisaties momenteel van besturingssystemen, cloud-diensten, analytics-platformen en zakelijke applicaties. De Azure IoT Suite en Windows 10 IoT zijn twee oplossingen die zich op de technologie richten.

Microsoft verwacht dat IoT een steeds grotere rol gaat spelen. In 2020 wordt er naar verwachting een productiviteitstoename van 1,9 biljoen dollar gerealiseerd. Daarbij komt de kostenbesparing uit op 177 miljard dollar.