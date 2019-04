CloudBees neemt Electric Cloud over voor onbekend bedrag

CloudBees heeft Electric Cloud, een continuous delivery en automatiseringsplatform dat in 2002 gelanceerd werd, overgenomen voor een onbekend bedrag. CloudBees is een enterprise continuous integration and delivery-dienst, en de grootste bijdrager aan de open source Jenkins automation server.

CloudBees is van plan om het application release automation platform te integreren in zijn eigen oplossingen. De bedoeling is verder dat de 110 werknemers van Electric Flow bij CloudBees gaan werken, meldt TechCrunch.

“Door de kracht van CloudBees, Electric Cloud, Jenkins en Jenkins X te combineren, bieden we nu de beste CI/CD-oplossing aan voor iedere applicatie, van klassiek naar Kubernetes, on-premise tot cloud, self-managed tot self-service”, aldus CEO en mede-oprichter van CloudBees Sacha Labourey.

Electric Cloud biedt zijn gebruikers diverse tools om hun release pipelines te automatiseren en de applicatie lifecycle naderhand te beheren.

Problemen

Christina Noren, CPO van CloudBees, zei tijdens haar keynote bij de ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf dat hun klanten geavanceerder raken in hun DevOps-platformen, maar dat ze nu nieuwe problemen tegenkomen. “Wat we zien is dat deze klanten los zijn gekoppeld en gefragmenteerde eilandjes aan informatie hebben”, aldus Noren.

“Ieder ontwikkelaarsteam heeft een eigen visie en er is geen gemeenschappelijke taal, geen gemeenschappelijk datamodel en er is geen end-to-end proces dat hen van links naar rechts, van boven naar beneden verbindt.” CloudBees werkt juist naar zo’n soort geïntegreerd systeem. De overname is dan ook een eerste stap in de richting van het bouwen van een volledig software delivery management platform. Andere bedrijven volgen echter waarschijnlijk snel.

De aankondiging van vandaag komt na de overname van de CI/CD-tool CodeShip door CloudBees vorig jaar. CodeShip is nu een losstaand product in de line-up van het bedrijf. Met de overname van Electric Cloud komen er nieuwe producten bij, die samen met CodeShip een nog verder geïntegreerd systeem vormen.