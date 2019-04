Kaspersky Lab wil security awareness verhogen met trainingsplatform

Kaspersky Lab wil werknemers beter onderwijzen over beveiliging en het risico dat zij voor een bedrijf vormen als ze geen basiskennis hebben om data veilig te houden. Met dat doel voor ogen heeft het nu een trainingsplatform gelanceerd, genaamd Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Het nieuwe Kaspersky Automated Security Awareness Platform pakt twee belangrijke uitdagingen aan, stelt IT Pro. Allereerst monitort het platform het risico van de werknemers. Ondertussen biedt het ook een platform voor werknemers om te leren over de nieuwste kwetsbaarheden en problemen die hun organisatie mogelijk tegenkomt.

Het webgebaseerde leersysteem van Kaspersky biedt dan ook de laatste inzichten, evenals micro-training. Daarmee moeten werknemers getraind kunnen worden in alle aspecten van cybersecurity. Bovendien kunnen werknemers van alle niveaus meedoen, van beginners tot vergevorderde niveaus.

Alle sessies duren tussen de twee en tien minuten en hebben als doel om werknemers 350 vaardigheden aan te leren of deze vaardigheden te versterken. Hierbij maakt het niet uit in welk stadium ze zitten in het beveiligingsspectrum. Het platform gebruikt verder gamification-functies om werknemers geïnteresseerd te houden. Daarnaast worden incidenten gerelateerd aan het echte leven, waardoor de informatie gemakkelijker te absorberen is.

Maandelijks abonnement

“Ons doel was om een eenvoudig te beheren, web-gebaseerde tool te maken die bedrijven helpt om beveiligingscompetentieniveaus te balanceren voor verschillende groepen aan werknemers”, vertelt Slava Borilin, security education program manager bij Kaspersky Lab.

“Via een micro-learning-aanpak en geautomatiseerde leerpaden hopen we werknemers te interessere, evenals de gemakkelijke acquisitie van vaardigheden te verzekeren en vernietigingen te voorkomen. Deze aanpak is vooral relevant voor kleine bedrijven, die geen ervaren werknemers of resources hebben om een efficiënt security awareness-programma te managen.”

Het platform is beschikbaar voor bedrijven als maandelijks abonnement, waardoor het betaalbaarder is dan een intensieve beveiligingstraining. Het platform kan ook aangepast worden om te passen bij een trainingsschema van een bedrijf.