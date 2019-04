Fortinet breidt aanbod uit met cloud-certificeringen en security awareness-trainingen

Fortinet heeft zijn Network Security Expert (NSE) Institute uitgebreid met gratis security awareness-trainingen en cloud-certificeringen. De securityspecialist wil hiermee bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan beveiligingsprofessionals.

In het huidige beveiligingslandschap is training van cruciaal belang voor zakelijk succes. De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een omvangrijke strategie kan volgens het bedrijf een overweldigende taak lijken. Het NSE instituut wil daarom zeggen organisaties helpen hun personeel eenvoudig en kosteloos de basisbeginselen van beveiliging bij te brengen.

Fortinet richtte daarvoor eerder al het NSE instituut op om cursisten te wapenen met een basiskennis van het bedreigingslandschap en de basisvaardigheden op het gebied van cybersecurity. Deze zouden nodig zijn voor het toepassen van beveiligingsstrategieën en technische concepten, waarnaar een grote vraag bestaat.

1,5 miljoen experts tekort

Zeker gezien er volgens Gartner het wereldwijde tekort aan beveiligingstalent is uitgegroeid tot het grootste nieuwe risico voor organisaties. Het aantal beveiligingsvacatures is door groei van de digitale economie sterker gegroeid, dan het aanbod van beveiligingsprofessionals. Fortinet stelt dat er momenteel geen efficiënte manier beschikbaar is om met hetzelfde tempo vakbekwame beveiligingsprofessionals op te leiden. Bovendien zouden er ook onvoldoende opgeleide mensen beschikbaar zijn voor een juiste planning, beheer, integratie en optimalisatie van beveiligingsdiensten-, strategieën en -procedures. Geen positief gegeven, gezien er volgens het bedrijfsadviesbureau Frost & Sullivan in 2020 sprake zal zijn van een wereldwijd tekort van 1,5 miljoen beveiligingsprofessionals.

“Het nijpende tekort aan vakkundig opgeleide beveiligingsprofessionals resulteert in onderbezette en overwerkte beveiligingsteams. Daarmee zijn cybercriminelen in het voordeel. Fortinet is meer dan een technologiebedrijf. We zijn ook een leerorganisatie. We willen een oplossing voor het tekort aan beveiligingstalent bieden die veel verder gaat dan productspecifieke training. Op deze manier willen we tegenwicht bieden tegen het groeiende aantal wereldwijde cyberbedreigingen”, aldus Ken Xie, oprichter, bestuursvoorzitter en CEO van Fortinet.

Overheidsinstellingen, universiteiten en NGO’s

De securityspecialist wil dan ook een schaalbare oplossing bieden voor het tekort aan vaardigheden. Naast een uitgebreide training- en voorlichtingsstrategie voorziet het bedrijf naar eigen zeggen ook in uitgebreide strategische samenwerkingsverbanden met overheidsinstellingen, universiteiten en NGO’s. Zo werkt Fortinet onder meer samen met het World Economic Forum (WEF) en haar Centre for Cybersecurity. Bovendien partnert het bedrijf ook met de Global Threat Alliance, CompTIA en diverse universitaire onderzoeksprogramma’s. Brede, internationale samenwerking, innovatie en de ontwikkeling van krachtige wereldwijde oplossingen, die bijdragen aan een reductie van wereldwijde cyberaanvallen en cybercriminaliteit, is dan ook iets waar Fortinet zegt naar te willen blijven streven.

FortiVets-programma

Naast voorlichtingprogramma’s voor middelbare scholen, HBO-instellingen en universiteiten, heeft Fortinet ook het FortiVets-programma opgericht. Deze opleiding helpt veteranen met een speciale staat van verdienste een overstap te maken naar de beveiligingssector. Naast training en coaching krijgen de veteranen ook een breed netwerk en extra gratis security awareness-trainingen aangeboden.

Gerelateerd: Fortinet lanceert FortiOS 6.2 met ruim driehonderd innovaties