IBM Watson Health trekt stekker uit Drugs Discovery-service

IBM’s Watson Health business unit stopt door tegenvallende verkoopcijfers met het aanbieden van zijn Drugs Discovery service. Het op AI-gebaseerde platform wordt door farmaceutische bedrijven gebruikt om artificiële intelligentie (AI) toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Wel blijft de service actief voor bestaande klanten, aldus het medisch tijdschrift, Stat.

Drug Discovery combineert een aantal hulpmiddelen, waaronder een zoekmachine die wetenschappers kunnen gebruiken om informatie te vinden over specifieke menselijke genen of chemische verbindingen. Het bevat ook een kennisnetwerk, dat relaties tussen bestaande geneesmiddelen en ziekten beschrijft.

Focus op klinische ontwikkeling

In plaats van een falend product na te streven, kijkt IBM nu naar het vernieuwen van de medische focus van Watson op klinische proeven: ”We concentreren onze middelen binnen Watson Health om dubbel zoveel in te zetten op het aangrenzende gebied van klinische ontwikkeling. Hier zien we een nóg grotere marktbehoefte voor onze gegevens- en AI-mogelijkheden”, aldus een woordvoerder van IBM in een reactie aan Stat.

Het uit de lucht halen van Drug Discovery zegt iets over het nieuwe IBM. Het bedrijf wil niet langer investeren in producten die niet goed van de grond komen. Volgens Holger Mueller, analist bij Constellation Research, zou IBM zich in het verleden hebben teruggevochten. Echter meerdere kwartalen met dalende inkomsten lijken volgens hem nu grip te krijgen op het DNA van IBM. “Het is een ongelukkige, maar waarschijnlijk een erkenning van de nieuwe realiteit voor IBM. In het belang van de algehele AI-industrie moeten alle leveranciers investeren. Bovendien moeten ze meer stappen zetten dan voorheen en problemen oplossen in plaats van terugtrekken. Laten we hopen dat dit een uitzondering is.”

Zwaar weer

Dat de stekker nu uit Drug Discovery wordt getrokken zegt ook iets over de problemen waar IBM’s gezondheidsdivisie momenteel mee kampt. Afgelopen oktober trad Deborah DiSanzo, oud-algemeen directeur IBM Watson Health, nog af na een reeks ontslagen. Ze vertrok naar het strategisch team van IBM Cognitive Solutions en werd binnen Watson Health opgevolgd door John Kelly.

Ook kondigde IBM eerder spraakmakende partnerschappen aan, die niet geheel in het teken stonden van medicijn ontdekking. Zo ging het bedrijf onder meer een samenwerking aan met Pfizer, Novartis International AG en Illumina inzake kankeronderzoek. Voor wat betreft hergebruik van medicijnen werd de samenwerking opgezocht met Teva Pharmaceutical Industries. Toch bleken deze initiatieven volgens Stat nog steeds niet rendabel genoeg.

