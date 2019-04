Samsung stelt release Galaxy Fold uit wegens kapotte review-modellen

Samsung heeft bekendgemaakt de release van zijn opvouwbare smartphone Galaxy Fold uit te stellen. Het bedrijf komt tot dit besluit nadat diverse reviewers lieten weten dat hun exemplaar na slechts twee dagen gebruik al kapot was gegaan.

“Hoewel veel reviewers de grote potentie die zij zien met ons gedeeld hebben, toonden sommigen ons ook dat het apparaat verdere verbeteringen nodig heeft om de best mogelijke gebruikerservaring te verzekeren”, aldus het bedrijf in een verklaring. “Om deze feedback volledig te evalueren en verdere interne tests te draaien, hebben we besloten om de release van de Galaxy Fold te vertragen. We plannen om de release-datum in de komende weken bekend te maken.”

De Galaxy Fold werd in februari onthuld en heeft een opvouwbaar scherm, dat uit te vouwen is naar een 7,3 inch-scherm. Vorige week lieten diverse reviewers echter weten dat de telefoon snel kapot gaat. Dieter Bohn van The Verge constateerde bijvoorbeeld een bobbel in het scharnier, waardoor er een scherpe punt door het scherm heen kwam. Bij het recensie-exemplaar van CNBC begon één helft van het scherm na twee dagen te knipperen.

Samsung zegt in zijn verklaring dat volgens eerste bevindingen de problemen te maken kunnen hebben met druk op de blootgestelde gebieden boven- en onderop het scharnier. “Er was ook een incident waarbij er substanties gevonden werden in het apparaat, wat de schermprestaties verslechterde.”

Beschermende laag

Een aantal problemen deden zich ook voor nadat reviewers een beschermende laag van het scherm haalden, wat niet de bedoeling was. Die laag leeg op een plastic folie dat standaard op nieuwe telefoons zit en normaal gesproken verwijderd kan worden. Bij de Galaxy Fold is het echter een extra beschermende laag voor het scherm, en het verwijderen ervan kan voor beschadigingen zorgen.

In de nieuwe verklaring licht Samsung dat opnieuw uit. “We gaan maatregelen nemen om de bescherming van het scherm te verbeteren. We gaan ook onze begeleiding over het verzorgen en gebruiken van het scherm, inclusief de beschermende laag, verbeteren, zodat onze klanten het meeste uit hun Galaxy Fold kunnen halen.”