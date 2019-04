Europees Parlement stemt voor creatie van biometrische database

Het Europees Parlement heeft toegestemd met de creatie van een biometrische database met gegevens van burgers van de Europese Unie en buiten de EU. De database bestaat uit een serie verbonden systemen voor grenscontrole, migratie en rechtshandhaving, en moet doorzoekbaar worden.

De nieuwe database krijgt de naam Common Identity Repository (CIR), schrijft ZDNet. De bedoeling is dat hier gegevens van ruim 350 miljoen mensen in samen worden gebracht. CIR verzamelt zowel identiteitsgegevens – zoals namen, geboortedata en paspoortnummers – als biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en gezichtsscans. De data moet beschikbaar worden voor alle grenscontroles en rechtshandhavingsorganisaties.

CIR werd vorige week maandag goedgekeurd door het Europees Parlement, in twee aparte stemmingen. De CIR-regels voor controles op de grens en voor visa’s werd met 511 stemmen voor aangenomen, tegenover 123 stemmen tegen. De regels voor de samenwerking tussen de politie en justitie, asiel en migratie werd met 510 stemmen voor aangenomen, tegenover 130 stemmen tegen.

Samenvoeging systemen

Het belangrijkste doel van de database is om de banen van de politie en de grenscontrole te vereenvoudigen. Zij kunnen straks veel sneller door een verenigd systeem zoeken, in plaats van dat ze door aparte databases moeten zoeken.

“Het systeem dat onder de nieuwe regels valt omvat het Schengen Information System, Eurodac, het Visa Information System (VIS) en drie nieuwe systemen: het European Criminal Records System for Third Country Nationals (ECRIS-TNC), het Entry/Exit System (EES) en het European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)”, aldus EU-ambtenaren

Het Europees Parlement en de Europese Raad beloofde om “goede waarborgen” te implementeren, om het recht op privacy van burgers te beschermen en de toegang tot de data te reguleren.

Plannen

De EU maakte vorig jaar al bekend plannen te hebben om een gedeelde biometrische database te maken. Sindsdien is er ook kritiek gekomen van privacy-voorvechters, die de creatie van CIR een “point of no return” noemen op het gebied van een “Big Brother gecentraliseerde EU-staatsdatabase”.

Zodra CIR eenmaal ontwikkeld is en draait, wordt het één van de grootste databases ter wereld die mensen volgt. De systemen van de Chinese overheid en het Aadhar-systeem van India zijn als enige groter. In de Verenigde Staten hebben de Customs and Border Protection (CBP) en de FBI vergelijkbare biometrische databases.