‘CIA waarschuwde over Chinese staatsfinanciering van Huawei’

De Amerikaans CIA zou landen in de Five Eyes – Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada – hebben gewaarschuwd over Huawei. Bronnen binnen de inlichtingendienst stellen dat het bedrijf staatsfinanciering van China krijgt.

De informatie komt van The Sunday Times op basis van bronnen binnen de CIA, meldt Tweakers. Het bewijs dat de CIA hierover zou hebben is niet openbaar gemaakt, en de inlichtingendienst spreekt er niet in het openbaar over. De informatie zou echter wel binnen inlichtingenkringen verspreid zijn.

Wel waarschuwen de inlichtingendiensten al langer over Huawei. De Verenigde Staten is bang dat het bedrijf de Chinese overheid helpt bij spionage. Het land heeft daarom een ban ingesteld op het gebruik van apparatuur van het bedrijf door de overheid. De VS wil in Europa ook zo’n ban. Eventueel bewijs voor de spionage is echter nooit openbaar gemaakt. Huawei heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Bronnen van The Sunday Times stellen nu dat de CIA eerder dit jaar informatie zou hebben ontvangen over betalingen van het Chinese veiligheidsapparaat aan Huawei. Het bewijs hiervoor zou de CIA gedeeld hebben met de Five Eyes.

Nederland

In Nederland laaide de discussie over Huawei onlangs weer op, nadat bleek dat er bedrijfsgeheimen van chipmachinemaker ASML gestolen waren. Daarbij werd een link gelegd naar Chinese spionnen.

Het kabinet heeft vooralsnog echter geen beslissing gemaakt over of Huawei wel of niet uitgesloten moet worden bij de aanleg van een 5G-netwerk in Nederland. Premier Mark Rutte stelt dat de Tweede Kamer een eigen positie heeft als het om die vraag gaat. Het kabinet is echter “niet naïef” met zijn houding tegenover China, aldus de premier.

Mogelijk wordt er een besluit genomen na onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar de risico’s bij de aanleg en het gebruik van 5G. De NCTV heeft hier een interdepartementale taskforce voor opgericht, die eind mei met resultaten van het onderzoek moet komen. De drie grote telecomproviders – KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo – werken ook mee aan het onderzoek.