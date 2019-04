Microsoft vergemakkelijkt migratie van G Suite naar Office 365

Microsoft is begonnen met het uitrollen van tools voor de migratie van G Suite naar Office 365. Deze zogeheten “migration experience” werd eind 2018 aangekondigd als dienst die in het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar komt. De komende weken moet de migration experience beschikbaar zijn voor iedereen.

De tool belooft het migreren van mail, contacten en agenda-informatie naar Office 365 te vereenvoudigen. Voor het migreren van de mail-data wordt er het IMAP-protocol gebruikt. Om een gefaseerde migratie mogelijk te maken, moet Office 365 Directory Syngronization (ook wel DirSync) ingesteld zijn. Een andere mogelijkheid is handmatige provisie van alle MailUsers buiten het migratie-proces.

Met de tool wordt echter niet alle mail-, contact- en agenda-data gemigreerd. Voor de mail betekent dit onder meer dat vakantie-instellingen, automatische reacties, filters en regels niet overgezet worden. Qua contactinformatie zet de tool maximaal drie e-mailadressen per contact over, terwijl ook bijvoorbeeld de Gmail-tags en contact URL’s niet meegenomen worden. Gedeelde agenda’s en Google Hangouts links blijven eveneens achter.

Microsoft had al wel een tool gebouwd voor admins om een mailbox uit G Suite te migreren, maar niet eentje die automatisch ook contacten of agenda-items migreert. Bij de aankondiging van de migratietool wees de techgigant op de feedback die het ontving: er zou vraag zijn naar een dergelijke migratiemethode. Het bedrijf sprak over een zeer veilig oplossing om data direct naar Office 365 te migreren, zonder omwegen. Daarbij is er ondersteuning voor het in batches migreren van mailboxen.

Concurrentie doet het goed

Google had al een vergelijkbare Exchange-migratietool, waarmee het klanten bij Microsoft kan weglokken. Dit zou zijn steentje bij gedragen kunnen hebben aan de recente mijlpaal, aangezien Google onlangs nog bekendmaakte dat G Suite gebruikt wordt door meer dan 5 miljoen bedrijven wereldwijd.