Apple betaalt 30 miljoen dollar per maand voor AWS

Apple heeft heel wat softwarediensten beschikbaar vandaag met iCloud, Apple Music en de nieuwe TV Plus-dienst die onlangs in de VS werd gelanceerd. Al die clouddiensten moeten over meer dan 1,5 miljard Apple-toestellen worden verdeeld. Apple doet daarvoor beroep op AWS met een bijhorend pittig contract van 30 miljoen dollar per maand.

Volgens CNBC is Apple een van de grootste klanten van AWS en de kosten blijven volgens de nieuwsdienst sterk stijgen. Publiek heeft Apple voorlopig enkel gezegd dat iCloud gebruik maakt van AWS, maar een contract van 360 miljoen dollar per jaar doet vermoeden dat er meer draait op de servers van Amazon.

Apple is niet de enige die honderden duizenden dollars per jaar betaalt aan AWS of ander clouddiensten. Nieuwe beursgenoteerde bedrijven zoals Lyft en Pinterest hebben in hun financiële documenten extra details gegeven. Zo zal Lyft tegen 2021 300 miljoen dollar hebben uitgegeven aan AWS. Pinterest heeft nog een contract tot 2023 en zal tegen dan 750 miljoen dollar hebben gespendeerd bij AWS volgens The Verge.

Service provider

Het is voorlopig onduidelijk of Apple in de toekomst nog meer rekenkracht zal gebruiken van AWS met een duurder contract als gevolg. Apple heeft zelf een hele hoop datacenters verspreid over de VS, maar voor de rest van de wereld heeft het AWS veel meer nodig voor een grondige dienstverlening. Hoe de exacte werkverdeling is over alle datacenters heeft Apple tot nu toe nog nooit meegedeeld.

Ongeacht hoe afhankelijk Apple is van AWS tonen deze prijzen hoeveel het kost om een clouddienst zoals iCloud te draaien over bijna 1,5 miljard toestellen. Apple wil zich steeds meer als service provider profileren om niet honderd procent afhankelijk te blijven van de verkoop van hardware. De kans is groot dat het AWS-contract in de toekomst alleen maar zal toenemen.