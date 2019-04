Sennheiser verbetert werkplekervaring met nieuwe headset en speakerphone

UC- en headsetleverancier Sennheiser wil werknemers voor het gebruik van Unified Communications (UC) op hun werkplek nog beter faciliteren. Binnen zijn topsegment heeft de fabrikant van headsets en aanverwante UC-producten nu een nieuwe speakerphone en headset gelanceerd.

Met de nu gelanceerde producten wil de UC- en headsetspecialist, zo bericht UC Today, werknemers binnen bedrijven nog beter helpen met de communicatiemiddelen die zij dagelijks op hun werkplekken gebruiken. Vooral wanneer communicatie en samenwerken worden gecombineerd.

Daarnaast moeten, aldus de fabrikant, medewerkers hierdoor meer contact met elkaar krijgen, wat de productiviteit natuurlijk verder moet bevorderen. De nu gelanceerde producten moeten zowel mobiele medewerkers als medewerkers binnen kantoren dan ook de beste UC-ervaring gaan bieden, met audio als voornaamste tool.

Bluetooth speakerphone

Het eerste product dat Sennheiser nu op de markt brengt is de SP 30 draadloze speakerphone en de plusvariant SP 30+. Hiermee kunnen vooral de mobiele medewerkers draadloos conference calls binnen en buiten de kantooromgeving opzetten via een Bluetooth-verbinding. Hierdoor valt makkelijk te verbinden met vele andere devices voor onder meer connectiviteit. Daarnaast beschikt de nu gelanceerde speakerphone ook over twee noise- en echo-cancelling microfoons en een voice assistant. Naast gebruik als persoonlijke tool, kan de speakerphone ook worden ingezet voor huddle rooms. Wat de specifieke verschillen zijn tussen de gewone en de plusvariant is niet echt duidelijk.

Headset voor vooral contactcentermedewerkers

Naast een speakerphone, presenteert de UC-specialist ook een nieuwe headset in zijn goed verkopende Century-series. Met de nu uitgebrachte SC 660 ANC USB-headset kunnen vooral contactcentermedewerkers veel beter werken, aldus Sennheiser. Vooral omdat zij beter het achtergrondgeluid kunnen filteren en tot een minimum beperken. Daarnaast beschikt de headset over een nabijheidssensor die ervoor zorgt dat wanneer de headset wordt afgezet, de actieve call wordt gepauzeerd.

Beide devices zijn nu leverbaar.